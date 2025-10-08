El Despertador: balance de las marchas, consulta del Pacto, Petro en Bélgica y más

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Petro viaja a Bélgica: esta será su agenda

La Presidencia de la República confirmó que el jefe de Estado viajó este martes a Bélgica para participar en el Foro Global Gateway de la Unión Europea. Durante la ausencia del mandatario, que será hasta el próximo viernes, quien asumirá varias funciones presidenciales como ministra delegataria será Martha Carvajalino, ministra de Agricultura.

De acuerdo con la Casa de Nariño, durante su estadía en Bélgica, el presidente Gustavo Petro atenderá una agenda que incluye la intervención en el foro “Alianza en una Era Geopolítica”, reuniones bilaterales con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen; la participación en un acto de reconocimiento a víctimas exiliadas de la Hacienda Bellacruz y un encuentro social de la migración de América Latina y el Caribe preparatorio de la Cumbre CELAC-UE. Algunas voces de la oposición han cuestionado esta nueva salida del jefe de Estado al exterior.

🔴 ¿Qué pasará con la consulta del Pacto?

Tras conocerse la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de declarar improcedente la tutela con la que el Pacto Histórico le había dado luz verde a la consulta interna para elegir candidato presidencial, el presidente Gustavo Petro citó a la Casa de Nariño a los tres precandidatos de su coalición política: Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero. La reunión se extendió hasta la noche de este martes y concluyó con los anuncios del jefe de Estado y de sus tres alfiles sobre el futuro del mecanismo. Todos aseguraron que la consulta “va porque va”.

Al final del encuentro en Palacio, los tres aspirantes a tomar las banderas del petrismo se tomaron una nueva fotografía y la publicaron en sus redes sociales, esta vez con una carta que contenía una declaración que ratifica la intención de mantenerse en la consulta para elegir un solo candidato. “Los precandidatos a la Presidencia del Pacto Histórico, Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero irán a una consulta partidista el próximo 26 de octubre de 2025. La candidatura que gane la consulta partidista irá a la consulta popular del frente amplio del próximo 8 de marzo de 2026“, dice la carta que aparece con las rúbricas de los tres políticos.

🔴 Protesta pro Palestina en Bogotá terminó en disturbios y vandalismo

Bogotá fue protagonista de las marchas pro palestina y en solidaridad de las dos colombianas capturadas por el ejército israelí, en el marco de la conmemoración de dos años de la guerra en medio oriente.

Desde horas de la tarde se registraron movilizaciones en varios puntos de la ciudad. En la carrera séptima, asistentes marcharon al unísono de consignas y banderas de Palestina. Sin embargo, otros vandalizaron un bus del SITP, una sucursal de banco y realizaron grafitis a establecimientos comerciales, paraderos y hasta vehículos particulares.

A esta movilización se sumó el plantón en la Embajada de Estados Unidos la cual fue custodiada por uniformados de la UNDMO y que luego se desplazó por la Av. Calle 26. La manifestación llegó a afectar a al menos 200 mil usuarios quienes tuvieron que caminar para conseguir transporte.

Finalmente, a la altura de la calle 19 con carrera 9, la UNDMO intervino la Marcha Nacional en Solidaridad con Palestina, donde se reportaron dos heridos leves por un accidente de tránsito. La movilización terminó en la Plaza de Bolívar.

🔴Mindefensa y cúpula militar darán rueda de prensa tras ataque del ELN en Arauca

El Ministerio de Defensa convocó para este miércoles 8 de octubre una rueda de prensa en la que participarán el ministro Pedro Sánchez Suárez, la cúpula militar y de Policía, así como las principales autoridades civiles de la región. El encuentro se realizará tras el ataque perpetrado el pasado 5 de octubre contra la base militar de Puerto Jordán, en el municipio de Arauquita (Arauca), donde tropas del Batallón de Infantería Mecanizado 59 del Ejército Nacional fueron blanco de un ataque con morteros explosivos.

En el hecho perdió la vida el soldado profesional José Henry Ceballos Moreno, mientras que otros seis militares resultaron heridos. De acuerdo con las investigaciones preliminares, las autoridades atribuyen la acción violenta al Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo armado que mantiene presencia en esa zona de frontera y que ha intensificado sus hostilidades en las últimas semanas.

“El cartel criminal del ELN sigue atentando contra la vida de los colombianos y la estabilidad en la región. Este crimen no quedará en la impunidad: las operaciones continúan y cada responsable será identificado y puesto a disposición de la justicia”, declaró el ministro Pedro Sánchez Suárez, quien anunció una recompensa de hasta COP 200 millones por información que permita ubicar y capturar a los responsables del atentado.

🔴 Gisèle Pelicot declara en el juicio de apelación en Nimes

Este miércoles 8 de octubre, el Tribunal de Nimes en el sur de Francia vivirá un momento crucial con la esperada declaración de Gisèle Pelicot, víctima principal en el conocido caso de violencia sexual que implica a más de medio centenar de condenados.

Pelicot relatará ante el jurado los abusos sufridos, en un proceso de apelación contra uno de los acusados que se niega a aceptar el veredicto original y plantea una defensa basada en el desconocimiento. La jornada es vista como clave para reafirmar la versión de los hechos y decidir el futuro legal del último implicado en el proceso.

🔴 Selección de Colombia Sub-20 afronta los octavos en el Mundial de Chile 2025

La selección Sub-20 de Colombia encara este miércoles un nuevo desafío en el Mundial de Chile 2025: los octavos de final ante Sudáfrica, en el estadio Fiscal de Talca. El conjunto dirigido por César Torres llega como primero del Grupo F, pero con la sensación de que aún tiene aspectos por mejorar. A lo largo de la fase de grupos, la tricolor sumó cinco puntos producto de un triunfo ante Arabia Saudita (1-0), un empate sin goles frente a Noruega y otra igualdad ante ante Nigeria (1-1) en la que la defensa se vio algo expuesta.

El rival, Sudáfrica, llega con confianza tras un cierre convincente en el Grupo E, en el que terminó segundo con seis puntos, los mismos que Francia y Estados Unidos. Los dirigidos por Raymond Mdaka fueron de menos a más: cayeron 2-1 en su debut ante los franceses, golearon 5-0 a Nueva Caledonia y derrotaron 2-1 a los norteamericanos. El duelo en el Estadio Fiscal de Talca será una prueba crucial para las aspiraciones del onceno dirigido por Torres, que ha hecho de este escenario su fortín durante el torneo, pues allí disputó sus tres compromisos de la primera fase. El compromiso empezará a las 2:30 p.m., hora en Colombia y será trasmitido por Caracol y RCN.

🔴Anuncio del Nobel de Química

El miércoles 8 de octubre, a las 4:45 a.m. (hora colombiana), la Real Academia Sueca de Ciencias dará a conocer a los ganadores del Premio Nobel de Química 2025.

El año pasado, el reconocimiento fue compartido entre tres científicos. David Baker, de Estados Unidos, recibió la mitad del galardón por su trabajo en el diseño computacional de proteínas, una técnica que permite crear moléculas con funciones específicas desde cero y que ya tiene aplicaciones en medicina y biotecnología, desde el desarrollo de nuevos fármacos hasta materiales sintéticos.

La otra mitad fue para Demis Hassabis, del Reino Unido, y John M. Jumper, de Estados Unidos, los creadores de AlphaFold, la inteligencia artificial de DeepMind que revolucionó la predicción de la estructura de las proteínas y cambió la forma en que se estudian los procesos biológicos.