A abogado de “Los Pepes” lo asesinaron en zona de “Los Costeños”, en Barranquilla

Imagen de referencia. El asesinato se registró en la localidad Suroccidental de Barranquilla. Foto: EFE - Carlos Ortega

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Varias preguntas ha generado en Barranquilla el asesinato del abogado Jhon Osvaldo Iriarte López, de 40 años, en la noche del pasado martes 4 de noviembre, mientras se movilizaba en su vehículo, entre los sectores de El Por Fin y El Edén, en el suroccidente de Barranquilla.

Lea: Alcalde encargado de Bucaramanga pidió la renuncia protocolaria del gabinete

La principal razón es que el sujeto ha sido abogado defensor de personas señaladas de integrar la banda delincuencial de “Los Pepes” y su asesinato se dio en una zona controlada por “Los Costeños”. Las dos bandas han mantenido por años una disputa, pero hace un mes sus cabecillas decidieron firmar una tregua.

Sobre lo ocurrido, las autoridades indicaron que el crimen se registró sobre las 11:25 p.m., en la calle 84 con carrera 27, hasta donde sujetos armados se acercaron a Iriarte López, quien se desplazaba en un carro Nissan, color plateado y placas KJM-023.

Los sicarios, que se movilizaban en una motocicleta, dispararon en reiteradas ocasiones contra el abogado, por lo que terminó chocando con un vehículo que estaba parqueado en el lugar.

Le puede interesar: Grave accidente sobre la vía Bogotá-Girardot dejó dos personas muertas

En el lugar, las autoridades encontraron ocho vainillas de calibre 9 mm, mientras que la víctima presentaba impactos de bala en la cabeza, cuello y un hombro.

Iriarte López no tenía antecedentes judiciales, por lo que no se descarta la posibilidad de que el crimen esté relacionado con la disputa de esta banda con “Los Costeños” y “Los Pepes”, lo que ha generado temor en la comunidad.

Otra de las líneas de investigación se encamina al gusto del abogado por las galleras, a las que asistía frecuentemente con amigos.