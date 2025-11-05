Grave accidente sobre la vía Bogotá-Girardot dejó dos personas muertas

En el accidente murieron dos personas y siete más resultaron heridas. Foto: Archivo Particular

Un grave accidente se registró en a mañana de este miércoles 5 de noviembre sobre la vía Bogotá-Girardot, que estuvo cerrada por varias horas. Por lo menos siete vehículos se vieron involucrados en un choque múltiple que deja dos personas muertas.

De acuerdo con las autoridades, el conductor de un carro azul, que intentaba huir de un retén de las autoridades, chocó violentamente contra varios vehículos que estaban adelante, entre los que estaban un taxi, otro particular azul, una camioneta de estacas, dos motos y un motocarro.

“Un vehículo en medio de su alta velocidad intentó adelantar y ocasionó que la arrierita (motocarro) terminara volcándose, colisionando también con una motocicleta y un taxi que quedó reducido a latas”, indicó un testigo al medio El Olfato.

Tras el impacto, el motocarro quedó volcado a un costado de la vía, mientras que las dos personas que iban en él fallecieron en el lugar. En el impacto quedó destruido el taxi y toda la parte delantera del vehículo que provocó el grave accidente.

Siete personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales de la región. Hasta el momento las autoridades no han dado información sobre su estado de salud.

Por su parte, la concesión Vía Sumapaz señaló que se realizó el cierre completo de la vía desde el kilómetro 3, en el sector de Ricaurte, cuyo paso fue reabierto sobre la 1:30 p.m., luego de que la Policía de Tránsito y Transporte y la Policía Judicial retiraron los vehículos de la carretera.

Ante lo ocurrido, la concesión pidió a los usuarios de la vía a transitar con precaución, atender la señalización y a llegar seguro a sus destinos.