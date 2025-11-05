Alcalde encargado de Bucaramanga pidió la renuncia protocolaria del gabinete

Javier Sarmiento Olarte fue designado como alcalde encargado de Bucaramanga mientras realizan las elecciones atípicas. Foto: Wikipedia/JulianVilla26

El alcalde encargado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, pidió la renuncia protocolaria de todo el gabinete de la alcaldía y anunció cambios previo a la puesta en marcha de la Ley de Garantías, el próximo 8 de noviembre.

Según indicó la alcaldía en comunicado, la solicitud se hizo para “evaluar resultados frente al Plan de Desarrollo, fortalecer la gestión y cumplirle a la ciudadanía”, por lo que se espera que en lo que queda de la semana se anuncien los cambios.

La solicitud de la renuncia se habría hecho desde el pasado martes 4 de noviembre, durante un consejo de gobierno liderado por Sarmiento.

El mandatario encargado asumió como el cargo desde el pasado 27 de octubre, luego de que el gobernador de Santander, Juvenal Días, lo escogió de una terna, tras la anulación de la elección de Jaime Andrés Beltrán, por doble militancia.

El nuevo mandatario permanecerá en el cargo hasta finales de año, cuando se realicen las elecciones atípicas en el municipio, es decir, que permanecerá aproximadamente 50 días en el cargo, en los que tiene la facultad para hacer cualquier cambio dentro de la administración.

Para las elecciones en Bucaramanga se inscribieron ocho candidatos, de los cuales este miércoles 5 de noviembre renunció a su aspiración el abogado Cristian Portilla, quien fue secretario privado de Beltrán y quien además se lanzó con su apoyo.

¿Por qué salió Jaime Andrés Beltrán de la alcaldía de Bucaramanga?

En segunda instancia, el Consejo de Estado anuló la elección de Jaime Andrés Beltrán como alcalde de Bucaramanga, luego de determinar que el político incurrió en doble militancia por apoyar a candidatos al Concejo de partidos que no eran los que le dieron el aval.

Aunque Beltrán acudió a varios recursos para impedir su salida, esta se confirmó en octubre, por lo que desde ese momento la Registraduría adelanta los trámites para realizar las elecciones atípicas citadas para el próximo 14 de diciembre.