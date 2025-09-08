A los infractores de tránsito los tienen haciendo planas en Soledad, Atlántico

Con las planas buscan que haya un compromiso de cultura vial de los conductores. Foto: Alcaldía de Soledad

Buscando generar conciencia entre los conductores que comenten infracciones, en el municipio de Soledad, Atlántico, incluyeron las planas, como se hacen en el colegio, dentro de sus actividades pedagógicas a los conductores.

Las acciones, promovidas por agentes mujeres del Instituto de Tránsito del municipio, buscan recordar a los infractores el cumplimiento de las normas de tránsito, así como promover la cultura vial y comprometerlos a respetarla.

“En nuestras vías, cada acción cuenta. Hoy iniciamos operativos con comparendos pedagógicos, porque aprender es más valioso que sancionar. Esperamos que todos los conductores reciban estas jornadas de la mejor manera y que interioricen que todos debemos cumplir con las normas de tránsito y que se convierta en un multiplicador de la cultura vial”, dijo el director del Instituto de Tránsito de Soledad, Santander Donado.

Inicialmente, las planas se las pusieron a hacer a los conductores que no portaban el cinturón de seguridad al manejar carro, o el casco en el caso de los motociclistas.

“Me recuerda al colegio cuando uno hacía algo malo enseguida escribía, no puedo hacer tal cosa, pero me parece una buena estrategia por parte de Tránsito”, indicó Anderson Arzuaje, quien fue sorprendido conduciendo una moto sin casco.

Con esta iniciativa buscan que los infractores no reciban en principio sanciones económicas, sino que a través de este ejercicio tomen mayor conciencia de las normas de tránsito y la seguridad vial.

“Es muy interesante para nosotros los conductores como para la comunidad en general por la condición de seguridad. Habemos muchos que andamos imprudentemente en las calles”, añadió Luis Vélez, otro de los infractores.