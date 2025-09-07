No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Hombre cayó por una pendiente de un mirador en Cali: así fue su rescate

El hombre se encontraba en el mirador y tras perder el equilibrio rodó por la pendiente.

Redacción Colombia
08 de septiembre de 2025 - 12:40 a. m.
Los Bomberos de Cali atendieron la emergencia con dos máquinas con diez unidades y una ambulancia con dos paramédicos.
Foto: Bomberos de Cali
Foto: Bomberos de Cali
Un hombre de 28 años fue rescatado en la madrugada del domingo 7 de septiembre tras caer por una pendiente de un mirador ubicado en el corregimiento de Golondrinas, zona rural al norte de Cali.

Según el reporte inicial, el hombre estaba en el mirador cuando perdió el equilibrio y rodó por la pendiente. Tras varias horas de búsqueda, lo encontraron con lesiones en diferentes partes del cuerpo.

La emergencia fue reportada a las 3:01 a.m. a los Bomberos de Cali, quienes dispusieron de dos máquinas con diez unidades y una ambulancia con dos paramédicos para atender el caso.

Las labores de búsqueda las realizaron por tierra y tuvieron apoyo con drones por la inclinación del terreno y por la vegetación abundante en la zona.

“El paciente fue valorado por personal paramédico y trasladado a un centro asistencial”, indicó Nataly Castaño, radioperadora de los Bomberos, quien también reiteró a la comunidad la importancia de reportar cualquier emergencia a través de la línea 119.

Por Redacción Colombia

