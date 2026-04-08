Abrieron incidente de desacato contra Invías por demoras en el cierre del puente Pumarejo

El nuevo Puente Pumarejo, inaugurado en 2019, fue diseñado para permitir el paso de buques de gran calado, pero la antigua estructura sigue siendo un obstáculo para la navegabilidad del río Magdalena. Foto: Ministerio de Transporte

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El Tribunal Administrativo del Atlántico abrió un incidente de desacato contra el Instituto Nacional de Vías (Invías) y el Ministerio de Transporte por las demoras en el cierre del antiguo puente Pumarejo, en Barranquilla, ante los riesgos que representa la estructura.

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La acción, que le da 48 horas a las entidades para dar una respuesta, fue motivada por una solicitud de la Personería de Barranquilla, que advierte que no se ha cumplido una orden judicial que en octubre del año pasado solicitó el cerramiento físico y con señalización que impida el paso vehicular y peatonal por esta zona.

En respuesta, las dos entidades indicaron al Tribunal que han realizado las acciones correspondientes, así como Invías resaltó que se han presentado dificultades con las comunidades aledañas en las que ha tenido que intervenir la Policía.

Pese a esto, el Tribunal determinó que no han sido suficientes para garantizar el cierre completo del puente, que presenta un “gran estado de deterioro” y representa un “riesgo para la comunidad”, según señaló la magistrada Carmen Lorduy González.

En contexto: No hay quien tumbe el antiguo puente Pumarejo, en Barranquilla

El incidente de desacato recae sobre Carlos Andrés Mendoza, subdirector de Gestión Integral de Carreteras del Invías; Fabián Ernesto Arango, director territorial de Magdalena del Invías, y Arnulfo Arias Sánez, director territorial del Atlántico del Invías.

La permanencia del antiguo puente, además del riesgo, sigue siendo un obstáculo para la movilidad por el Magdalena y amenaza con hacer del nuevo puente un elefante blanco para la ciudad y afectar la movilidad sobre el río.

El desmonte ha presentado varios retos, principalmente ambientales. Por ello, desde el Ministerio de Transporte se ha anunciado la inversión de 146 mil millones de pesos, que incluye el uso de vigencias futuras, para hacer la deconstrucción que tardaría al menos cinco años.

El puente se inauguró en 1974 y fue un importante paso de unión entre los departamentos del Atlántico y Magdalena.