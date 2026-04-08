Asesinaron a mujer en Sabanagrande luego de consejo de seguridad; preocupa aumento de casos

Imagen de referencia. La mujer alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial, pero falleció en el camino. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Gran preocupación hay en Sabanagrande, en Atlántico, donde el pasado martes 7 de abril se registró el asesinato de una mujer dentro de la papelería en la que trabajaba. Lo paradójico es que el crimen se dio poco después de que las autoridades locales realizaran un consejo de seguridad por el aumento de los homicidios en el municipio.

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El crimen se registró sobre la calle 7 con carrera 8, en el establecimiento llamado “La Marquesa”, hasta donde sujetos armados ingresaron y dispararon en reiteradas ocasiones en contra de Julia Barrios, de 46 años.

Testigos del hecho indicaron que la mujer fue auxiliada por personas de la zona que la alcanzaron a trasladar con vida al hospital del municipio, pero por la gravedad de las heridas falleció en el camino.

Primeras hipótesis indican que el ataque estaría relacionado con un caso de extorsión. El propietario del negocio se habría negado a entregar dinero a los grupos delincuenciales con operación en esta parte de Sabanagrande.

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Este es el quinto asesinato que se registra en una semana en el municipio. El primer ataque fue el pasado 31 de marzo, en el barrio Villa Marcela, en el que fue asesinado Cristian David Bolaño Algarín, de 23 años.

A esto le siguió otro hecho sicarial el domingo, en el barrio Fátima, en el que asesinaron a Pedro Gutiérrez Barros y Juan Bautista Marriaga De La Hoz. Mientras que el pasado lunes, en el barrio 2 de marzo, se registró el homicidio de Jaider David Carrillo Barrios, de 20 años.

Ante la oleada de violencia, se realizó en el municipio un consejo de seguridad en el que se acordó reforzar la seguridad, pero además se ofreció una recompensa de COP 10 millones por información de los responsables de los crímenes mencionados.

“Rechazamos estos hechos de criminalidad que se vienen presentando en el municipio de Sabanagrande y le enviamos un mensaje de mucha solidaridad a la familia de la señora Julia”, dijo el alcalde del municipio, Darwin Rosales.

Por su parte, el coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante de la Policía Atlántico, confirmó la llegada de 14 uniformados, así como resaltó que en el caso de Barrios se ofrecen COP 30 millones de recompensa por los responsables.