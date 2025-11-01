Estudiantes de bachillerato golpearon e intentaron asfixiar a niño en Barranquilla

Imagen de referencia. Otro alumno se dio cuenta de la agresión y alertó a los docentes. Foto: Pexels

Un hecho de agresión se registró en la Escuela Normal Superior La Hacienda cuando un niño de nueve años, de cuarto grado, le reclamó a estudiantes mayores, de noveno grado, por estar en el baño de los niños de primaria.

El llamado del niño a los adolescentes desencadenó una agresión física hacia el más pequeño. Según el relato de una madre de familia, lo habrían tirado al piso, le habrían propinado patadas, tapado la boca y la nariz, lo habrían cogido por el cuello y hecho una cortada en un dedo.

Luego, otro menor de edad ingresó al baño y se percató de la situación, por lo que decidió llamar a los profesores, quienes al llegar no encontraron a los adolescentes que habían agredido al niño.

La rectora del colegio, Inmaculada Solano, aseguró que el caso ya está siendo atendido en la ruta correspondiente y que Secretaría de Educación tiene conocimiento de lo que sucedió.

Sin embargo, manifestó que el viernes, 31 de octubre, ningún estudiante de cuarto grado asistió a clases, ya que, al parecer, los padres como gesto de solidaridad con el niño agredido, decidieron no enviar a sus hijos.

“Le enviamos un parte de tranquilidad a los papás; decirles que como institución estamos al frente de la situación y les garantizamos que los niños pueden venir a clase con toda tranquilidad”, expresó la rectora a Impacto News.

Además, contó que los niños permanecen en un sector donde son cuidados por los maestros, “pero hay muchos muchachos de bachillerato desobedientes, que a pesar que se les tiene advertido que no ingresen a los baños de primaria, lo hacen”, indicó.

También la rectora manifestó que hasta el momento no ha podido reunirse con la madre del menor de edad, pero indicó que ese proceso estaría dentro del plan que se adelanta. “Es la primera vez que pasa algo de esta naturaleza, aún no sabemos el tamaño de la agresión, sin embargo, ya los padres salieron a ventilar lo sucedido y esto daña la reputación de la institución. Pedimos mesura hasta que no se esclarezca de fondo todo. El comité de convivencia se reunirá alrededor del asunto”, concluyó.