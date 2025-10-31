Ordenan al Gobierno girar recursos para consulta del Área Metropolitana de Oriente

En la consulta participarán ocho municipios de Antioquia Foto: Gobernación de Antioquia

El Juzgado Sexto de Familia de Oralidad de Medellín le dio dos días al Ministerio de Hacienda para desembolsar los recursos que requiere la Registraduría para realizar la consulta que se hará en Antioquia para la conformación del área metropolitana de San Nicolás o de Oriente.

La decisión se tomó en respuesta a una tutela interpuesta por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y los nueve alcaldes del Valle de San Nicolás, quienes argumentaron que la consulta cuenta con todos los avales correspondientes desde junio.

El juez le da dos días al Ministerio para desembolsar los recursos que fueron incluidos dentro del presupuesto de este año. No obstante, el Gobierno Nacional tiene un plazo de tres días para impugnar la decisión, que pasaría a evaluación de la Corte Constitucional.

Para realizar la consulta se requieren alrededor de COP 6.860 millones. Según Eugenio Prieto, secretario de Hacienda de Antioquia, la gobernación cuenta con un concepto favorable de disponibilidad de los recursos para realizar las votaciones que se iban a hacer el próximo 9 de noviembre y que ahora se debe reprogramar.

La consulta para la creación de la nueva área metropolitana se realizará en los municipios de El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, La Ceja, La Unión, Marinilla, Rionegro y San Vicente Ferrer.

Su conformación fue avalada por las comisiones de Ordenamiento Territorial del Senado y la Cámara, por lo que en junio de este año la Registraduría estableció que la consulta a la población, el último paso, se haría el 9 de noviembre y la pregunta sería: “¿Está usted de acuerdo con la conformación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás?”.

De un lado, tanto la gobernación como los promotores de la consulta han señalado que es importante articular a los municipios para mejorar la seguridad, la prestación de servicios públicos y el ordenamiento territorial, mientras que sus opositores temen que haya un crecimiento urbano desmedido y pérdida de autoridad en los municipios más pequeño, frente al rol que tendrá el municipio de Rionegro.