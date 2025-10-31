Cerraron centro médico en Cali donde se operó detective de Nueva York que murió

Imagen de referencia. Tras encontrar una irregularidad en el centro médico, la Secretaría de Salud de Cali hizo un cierre preventivo del lugar. Foto: Cortesía

Después del fallecimiento de la dominicana Alicia Stone, detective del Departamento de Policía de Nueva York, quien viajó desde Estados Unidos hasta Cali, Valle del Cauca, para realizarse una liposucción y un levantamiento de glúteos, la Secretaría de Salud Municipal de Cali informó que encontró irregularidades en el centro estético que provocó un cierre preventivo.

La Secretaría de Salud visitó el centro donde le practicaron la operación a la dominicana, madre de tres hijos, y con más de 13 años de servicio en la Policía. Luego informaron que desplegaron un equipo de respuesta a la institución prestadora de salud. “En las primeras 24 horas de reportado el suceso, verificamos las condiciones de las normas de habilitación en salud”, mencionaron.

En el proceso de investigación del lugar, la Secretaría afirmó: “encontramos falta en uno de los criterios relacionados con talento humano, por lo cual, se procedió de acuerdo a la norma, con el cierre temporal de la institución prestadora de salud, específicamente de su servicio de cirugía estética”.

Ante su fallecimiento, que ocurrió una semana después de la cirugía durante el proceso de recuperación, Michael, esposo de la detective, afirmó que “algo no cuadraba” y pidió una investigación para que los hechos fueran esclarecidos.

La mujer fue hallada inconsciente en la habitación de su hotel en el que se recuperaba de la intervención y posteriormente fue llevada de urgencias al hospital Fundación Valle del Lili. El esposo de la fallecida insiste que solo recibió una llamada en la que le avisaron que ella había muerto y que tal vez “podría haber sido un ataque cardíaco o un coágulo de sangre”.

Para regresar el cuerpo de la mujer a su país, amigos y familiares hicieron una campaña para recolectar fondos, quienes también la describieron como una servidora pública ejemplar, cuya amabilidad, valentía y compasión dejaron huella.