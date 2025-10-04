Adulto mayor desapareció tras ser arrastrado por un arroyo en Soledad, Atlántico

Imagen de referencia. Las lluvias ocasionaron otras emergencias en el municipio, madre e hija fueron rescatadas en otro arroyo y hubo viviendas afectadas. Foto: AFP - ALFREDO ESTRELLA

Las fuertes lluvias que azotaron el Área Metropolitana de Barranquilla volvieron a generar emergencias en la tarde y noche del viernes 3 de octubre. En el municipio de Soledad, desapareció un adulto mayor, quien habría caído en las aguas del arroyo El Salado, en el barrio Ciudadela Metropolitana.

De acuerdo con el reporte de la Alcaldía, el hombre fue arrastrado por la corriente y no se volvió a saber de él. Los organismos de socorro mantienen las labores de búsqueda para encontrarlo.

“Del mismo modo informamos sobre la caída de un árbol en el sector de la Cancha Envigado del barrio Pumarejo que afectó cinco viviendas”, agregó la administración municipal.

A la par de esta emergencia, en el mismo municipio dos mujeres, madre e hija, estuvieron a punto de ser arrastradas por la corriente de un arroyo. Según testigos, una persona que pasaba por la zona se lanzó al agua y logró rescatarlas a tiempo.

Mientras que en Barranquilla, en el barrio San Nicolás, un motociclista también estuvo en una situación similar. Fue arrastrado junto con su vehículo por el arroyo Don Juan. Vecinos del sector intervinieron rápidamente y lograron halarlo por los costados.

Un hecho similar ocurrió el lunes 29 de septiembre en el que un adolescente de 15 años perdió la vida tras caer en el arroyo El Platanal, cuando compartía con sus amigos después de un entrenamiento.

La administración local hizo un llamado a seguir las recomendaciones de prevención en medio de la temporada de lluvias. Además, aseguraron que continuarán monitoreando la situación e informando de manera periódica sobre las acciones adoptadas frente a las emergencias.