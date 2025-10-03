Masacre en Barranquilla: tres hombres fueron asesinados en una barbería

Imagen de referencia. Las víctimas fueron identificadas como José Robles Rocha, Jefferson Villegas Ramírez y Alejandro Osorio Piñeres. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En el corregimiento de Juan Mina, en Barranquilla, se registró en la tarde de este viernes 3 de octubre un ataque sicarial en el que tres hombres fueron asesinados dentro de una barbería del sector Pinar del Río.

De acuerdo con la información preliminar, el ataque ocurrió en el local conocido como El Hijo de Diomedes. Hasta allí llegaron dos hombres en una motocicleta, el parrillero se bajó y subió al segundo piso donde funciona la barbería e ingresó disparando de manera indiscriminada contra las personas que se encontraban en el lugar.

En el lugar murieron dos hombres, mientras que el tercero falleció cuando era trasladado al centro asistencial Paso El Pueblito. Las víctimas fueron identificadas como José Robles Rocha, de 24 años y propietario de la barbería, quien tenía anotaciones judiciales por lesiones personales; Jefferson Villegas Ramírez, de 31 años y Alejandro Enrique Osorio Piñeres, de 24 años.

“En este momento estamos adelantando todas las actividades investigativas que nos permitan dar con el paradero de los sicarios y poder determinar qué estructura criminal está tras de este hecho”, indicó el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

La madre de Jefferson Villegas, una de las víctimas, relató que su hijo trabajaba como mototaxista y recientemente se había dedicado al cobro diario en una ruta que atendía en su motocicleta. “Mi bebé era un hombre bueno, quiero ir a verlo y darle un beso. Esto es un dolor muy fuerte que solo Dios conoce... tengo el corazón hecho pedazos”, dijo a El Heraldo.

La mujer contó que minutos antes del ataque su hijo había ido a la barbería únicamente a cortarse el cabello y que la última vez que lo vio con vida fue en la mañana del mismo viernes. “Jefferson fue hasta la barbería para acicalarse, como él siempre me decía. Lo más triste fue que ahí fue donde mataron a mi pelaito… no me dejan ir a verlo y yo quiero estar con él ya”, lamentó. El hombre dejó dos hijos, de 8 y 10 años, quienes lloraban al lado de su abuela.

Las autoridades no han vinculado por ahora el crimen con ninguna estructura armada en particular. Este hecho violento ocurrió justo después de que los cabecillas de las bandas “Los Pepes” y “Los Costeños” anunciaran una tregua con el fin de reducir homicidios y otros delitos.

Por su parte, la Policía informó que la línea contra el crimen se encuentra habilitada para recibir información. “Queremos informar a toda la ciudadanía que se encuentra habilitada la línea contra el crimen en la Metropolitana de Barranquilla y en el departamento del Atlántico, allí atendemos cualquier llamada, cualquier mensaje WhatsApp al número 3178965523″ agregó el comandante.