Chef permanece en estado crítico tras ser apuñalado en un atraco en Barranquilla

En el barrio La Ceiba, en el suroccidente de Barranquilla, se registró un violento ataque con arma blanca del que fue víctima el chef Jaime Ruiz Buelvas, en hechos ocurridos hacia las 11:00 p. m. del miércoles 1 de octubre.

Según información preliminar, tres hombres en moto interceptaron al chef cerca de su vivienda, luego de que saliera de trabajar. El hombre se resistió al robo de sus pertenencias y fue atacado con al menos cinco puñaladas en la espalda. Los agresores huyeron con el celular y los objetos de valor de Ruiz.

Vecinos lo auxiliaron y lo trasladaron inicialmente a un centro asistencial, pero debido a la gravedad de las heridas fue remitido al Nuevo Hospital General de Barranquilla, donde permanece bajo observación y en estado reservado.

Habitantes del sector señalaron que uno de los presuntos asaltantes sería conocido con el alias de El Mono. Asimismo, denunciaron que la inseguridad en La Ceiba ha ido en aumento y exigieron mayor presencia policial. “Ya no se puede salir tranquilo ni a comprar una gaseosa. En cada esquina hay alguien esperando para robarte. Esto no puede seguir así”, expresó un comerciante a Madrigal Estéreo.

La Policía Metropolitana acordonó la zona e investiga el caso. Adelantan la recolección de testimonios y revisan material de cámaras de seguridad para dar con los responsables. Hasta el momento no se han reportado capturas.

Sin embargo, estos hechos mantienen la preocupación en la zona, por la constancia con la que ocurren, y la misma comunidad asegura que los casos no suelen tener resultados. Mientras tanto, Ruiz continúa bajo monitoreo médico a la espera de su evolución y su familia exige justicia para que este caso no quede impune.