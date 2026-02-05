Alcaldía de Barranquilla declaró tarde cívica el viernes por la Guacherna, ¿en qué consiste?

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La alcaldía de Barranquilla determinó que este viernes 6 de febrero habrá tarde cívica, entre las 2:00 p. m. y las 6:00 p. m., para facilitar la participación de la ciudadanía en La Guacherna, que da inicio a las celebraciones del Carnaval de Barranquilla.

Lea: Córdoba, Antioquia y Nariño, entre los departamentos más afectados por las lluvias

Con esta medida se permite a los servidores públicos del distrito trabajar en jornada continua desde las 7:00 a.m. hasta las 2:00 p.m., mientras que el sector privado es libre de acogerse a las consideraciones de la alcaldía.

De esta medida están exentos los funcionarios de la Secretaría de Salud, las inspecciones de policía, comisarías de familia, oficinas de corregidores, los bomberos, los centros de rehabilitación y demás entidades de seguridad, movilidad y emergencias.

🎉 ¡Gózate la #Guacherna2026 como se debe! Sigue estas recomendaciones y vive de principio a fin el desfile más grande de la historia.🤩✨



📍Nos vemos mañana en la carrera 44 o conectados a nuestra transmisión en vivo.💃🏻📲 pic.twitter.com/umcUhs5dwV — Carnaval de Barranquilla (@Carnaval_SA) February 5, 2026

Sumado a esto, la alcaldía señaló que se contará con 1.100 policías y 300 soldados estarán dispuestos en la carrera 44 y sus alrededores, así como se harán cierres viales desde las 10:00 a.m.

Le puede interesar: Carnaval de Barranquilla 2026: Más de 20.000 artistas formarán parte de la Guacherna

“Hemos creado distintos espacios de articulación con el fin de realizar una exitosa Guacherna. Recorridos preliminares, consejos de seguridad y distintas reuniones entre las distintas entidades de la Alcaldía de Barranquilla, Policía Nacional, Ejército, Carnaval, donde se determinó el número de personas que nos acompañarán para que esta misma sea la más ordenada y la más segura”, indicó el secretario de Gobierno, Angelo Cianci.

Cierres viales

Este año se espera la participación de más de 20.000 integrantes de grupos folclóricos y artísticos en el desfile que da inicio al Carnaval de Barranquilla, que este año tiene como temática ‘Río de Voces y Faroles’ y los bailes cantados.

El desfile inicia a las 4:00 p. m. en la carrera 44 con calle 70, baja por la carrera 44 hasta llegar a la calle 53, donde gira a la izquierda para tomar la calle 53 hasta la carrera 54. Dobla a la derecha y continúa hasta la Casa del Carnaval, donde finalizará el recorrido.

Por ello, los cierres se harán desde las 10:00 a.m. en las siguientes zonas:

La carrera 44 entre calles 80 y 53.

La calle 53 entre carreras 44 y 54.

La carrera 54 entre calles 54 y 48.

Como rutas alternas, las autoridades locales recomiendan tomar las carreras 43 y 47 paralelas al cierre temporal. Además, señalaron que quedarán habilitadas la calle 84 y la carrera 48 para atravesar la carrera 44.