Alejandro Char aseguró que el edificio de la Aduana será la sede de la presidencia

El alcalde Alejandro Char indicó que en la ciudad se comenzarán a implementar los bloques de seguridad que anunció Abelardo de la Espriella. Foto: Hugo Mojica González

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El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, dio detalles de lo que sería la sede alterna de la presidencia que se está planeando crear en la capital del Atlántico. Según indicó el mandatario en Blu Radio, se realizan las evaluaciones correspondientes para que el antiguo edificio de la Aduana se convierta en la nueva sede de gobierno de Abelardo de la Espriella.

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Según explicó Char, la creación de la sede de la presidencia en Barranquilla no solo tiene una carga simbólica, sino que además representa una descentralización del poder, por lo que añadió en tono jocoso a la emisora que: “Yo diría un poquito sarcásticamente que la sede alterna va a ser Bogotá”.

Sumado a esto, aseveró que la decisión se oficializaría en los próximos días, dado que el presidente electo deberá expedir las órdenes una vez se haya posesionado. “Es en serio y lo va a firmar el 7 de agosto. Nos lo prometió”, aseguró Char, quien agregó que ya algunos ministros y funcionarios designados han estado trabajando desde la ciudad.

Junto a esto, el mandatario indicó que habló con De la Espriella sobre la seguridad en Barranquilla, debido a los enfrentamientos entre los grupos delincuenciales que se disputan las rentas ilegales en la ciudad. Al respecto, Char dijo que en la capital del Atlántico se comenzarán a aplicar los bloques de seguridad.

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“El presidente está muy consciente, muy conectado y viene con una estrategia muy importante de mucha tecnología, mucho pie de fuerza, mucho acompañamiento al ciudadano de a pie. Nos dio mucha confianza, nos dio mucha alegría conocer el interés del presidente Abelardo De la Espriella en los temas de seguridad y yo creo que va a haber un nuevo amanecer en esos temas para Colombia”, dijo el alcalde de Barranquilla.

Modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz

En días pasados, Elsa Noguera, la ministra de Transporte designada, ya se había referido a la posibilidad de que en la ciudad estuviera una sede alterna de la presidencia, por lo que anunció que una de las prioridades del nuevo gobierno sería la modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz.

“Tenemos que garantizarle al concesionario seguridad jurídica, acompañamiento para sacar adelante permisos y trámites, así como seguridad física, para que se anime a invertir y podamos adjudicar el proyecto lo antes posible”, explicó la exgobernadora.