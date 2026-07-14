Aumentaron los municipios afectados por las lluvias en Casanare

Uno de los municipios más afectados en Casanare fue San Luis de Palenque, donde más del 80 % del casco urbano resultó inundado. Foto: Gobernación de Casanare

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El piedemonte llanero sigue en emergencia por las graves afectaciones que han dejado las lluvias de los últimos días. En los departamentos de Casanare, Arauca y Boyacá, se confirma que ya hay más de 20.000 personas damnificadas, mientras que el Ideam pronostica nuevas lluvias a lo largo de esta semana.

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El más reciente balance de la gobernación de Casanare alerta que los municipios afectados aumentaron a 16 (hay 19 en el departamento), a lo que se suman 8.308 familias damnificadas. “Ya vamos a completar los 9.000 damnificados. Familias que lo perdieron completamente todo, hasta su cama, su ropa, sus bienes, agricultores que perdieron sus cultivos y ganaderos sus animales”, indicó el gobernador Cesar Ortiz Zorro.

La gobernación resaltó que las emergencias se han dado por las crecientes de los ríos Pauto, Ariporo, Casanare, Tocaría y Cravo Sur, que provocaron 10 deslizamientos que afectaron el paso por la Ruta de Los Libertadores, lo que mantiene incomunicado al municipio de La Salina, donde además hubo una avenida torrencial este fin de semana que afectó parte del casco urbano.

Adicionalmente, se reportan ocho puentes afectados, tres en La Salina, dos en Nunchía y tres en Paz de Ariporo y Trinidad. En este último municipio se perdió parte del alcantarillado.

Frente a los censos, se han contabilizado 18.695 animales afectados, 67.552 hectáreas de cultivos afectadas y 6.491 viviendas afectadas, entre daños parciales y totales. Esto, según Fedearroz deja graves afectaciones económicas y productivas para la región.

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Sobre el balance de la emergencia en los otros dos departamentos, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) indicó que tan solo en Arauca hay más de 4.400 familias afectadas en 66 veredas.

“En el caso de Boyacá, sabemos la afectación que presentan varios municipios en el tema de acueducto, lo que hace necesario que desde el Viceministerio de Agua se despliegue todo el apoyo técnico para ayudar a garantizar el suministro de agua”, dijo el director de la UNGRD, Javier Pava Sánchez.

En total, la entidad habla de 24 municipios afectados, 16.769 familias afectadas, 298 viviendas con afectaciones y dos personas desaparecidas. “Los eventos registrados corresponden a crecientes súbitas, inundaciones, avenidas torrenciales y movimientos en masa, con impactos principalmente en los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare y Norte de Santander”, señaló en comunicado la entidad.