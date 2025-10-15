Alejandro Char reconoció la paternidad de bogotano de 33 años

En comunicado, Alejandro Char aseguró que desconocía la existencia de su hijo. Foto: Alcaldía de Barranquilla

Luego de que se conociera que el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Bogotá emitió una sentencia en la que reconocía a Steven Castellanos Ramos como hijo del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub, y que el Tribunal de Bogotá lo confirmó, el mandatario emitió un comunicado en el que reconoció la paternidad del bogotano de 33 años.

El proceso lo inició Steven Castellanos Ramos, quien interpuso una demanda para impugnar la paternidad de quien figuraba en ese momento como su padre biológico, Eliécer Castellanos. El juez le dio la razón y reconoció que su padre es Alejandro Char, por lo que le solicitó a la Notaría 40 de Bogotá hacer los cambios correspondientes.

Previamente, en medio del proceso y antes de que se conociera el fallo definitivo, se supo que el abogado de Char solicitó, el pasado 20 de agosto, el “reconocimiento voluntario” de la paternidad.

Sobre esto, el alcalde barranquillero hizo público un comunicado en el que explicó que “en dicho documento manifesté mi intención de reconocer a Steven como mi hijo, decisión que tomé en conjunto con mi familia”.

Sumado a esto, destacó que “solo después de 33 años tuve conocimiento de la existencia de Steven, quien contaba con el reconocimiento paterno de otra persona, y tras cumplir todos los trámites pertinentes ante los requerimientos de la ley, procederé de conformidad a lo que ordena dicha autoridad”.

El proceso

El fallo señala que Steven nació el 17 de junio de 1992, luego de que su mamá, Diana Magali Ramos Saavedra, quien estudiaba ingeniería civil en la Universidad La Gran Colombia, mantuvo una relación con Alejandro Char, quien para ese entonces tenía 26 años.

“Ambos comenzaron a compartir en las viviendas de cada uno de ellos, principalmente en el apartamento del señor Char Chaljub y demás salidas en pareja”, indica el documento, en el que se añade que posteriormente, cuando Ramos Saavedra se encontraba embarazada, Char salió del país.

El proceso inició en junio de 2024 y en dos ocasiones el juez le solicitó a Char realizarse una prueba de ADN, pero, tanto en diciembre del año mencionado como en junio de 2025, el mandatario se habría negado.

Con la confirmación de la paternidad, el fallo no impone sanciones, sino que exige el reconocimiento legal de Steven y todo lo que ello conlleva.

En primera instancia, el fallo fue proferido por el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Bogotá y confirmado el Tribunal de Bogotá este mes (octubre de 2025).