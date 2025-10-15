Secuestraron al hijo del gerente del hospital de Ocaña en Río de Oro, Cesar

Sergio Andrés Tamayo Cáceres, oriundo de Ocaña, fue secuestrado cuando recogía un ganado junto a otro hombre. Foto: Wikipedia-Archivo particular

Un nuevo secuestro se registró en zona limítrofe entre Norte de Santander y Cesar. Organizaciones y el gobernador William Villamizar alertaron que este martes 14 de octubre se registró el secuestro de Sergio Andrés Tamayo Cáceres, hijo del gerente del hospital del municipio de Ocaña, Elmer Tamayo.

El plagio se presentó en cercanías de la finca La Pola, en el corregimiento de Morrison del municipio de Río de Oro, en el sur del Cesar. Según indicaron las autoridades, Tamayo Cáceres se movilizaba con otra persona, del que no se tiene información de su paradero.

Las autoridades iniciaron que hacen las indagaciones correspondientes para dar con los responsables. Hasta el momento, ninguna organización delincuencial se ha atribuido el secuestro, así como no se tiene información del posible paradero de Tamayo.

Sobre lo ocurrido, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, pidió a los captores respetarle la vida a Tamayo y buscar caminos para lograr su regreso. “Sergio es un joven trabajador, dedicado a su profesión, una persona que está avanzando en sacar adelante todo su proyecto de vida. Estamos esperando que se pueda lograr su liberación de manera inmediata”.

Por su parte, el alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares, dio un mensaje de solidaridad a Elmer Tamayo, padre del joven secuestro. “Rechazamos este tipo de actos y pedimos ante todo el respeto a la vida (…). Estos hechos afectan familias y en este caso genera intranquilidad”.

Sobre Sergio Andrés Tamayo Cáceres se conoce que es ingeniero civil. Horas antes del secuestro, el hombre apareció en un video, junto a Alexander Ramírez Bermúdez, su acompañante, recibiendo cabezas de ganado en la finca Las Marías.