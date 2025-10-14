En video quedó registrado robo en Cali; pasajero del MIO herido por bala perdida

Los delincuentes huyeron hacia el sector de Cien Palos. Foto: Captura de pantalla

Una recompensa hasta por COP 10 millones ofrece la alcaldía de Cali por información de los dos ladrones que, en la tarde de este martes 14 de octubre, intentaron robar al conductor de un carro y que, tras disparar, dejaron herido a un pasajero del MIO.

El hecho se conoció por un video difundido en redes sociales en el que se ve que un hombre y una mujer que van en una motocicleta intentan robar al conductor de un carro Nissan Sentra blanco, que se detuvo en el semáforo de la Calle 9 con carrera 15, en el sector de San Bosco, en le centro de Cali.

La mujer se alcanza hasta a bajar de la moto para quitarle al conductor sus pertenencias, pero la víctima emprende la huida en su vehículo, por lo que el conductor de la motocicleta, en respuesta, desenfunda un arma y dispara en tres ocasiones.

Según indicó Metrocali, en el ataque del delincuente resulta herida por una persona que iba en un bus del MIO por la carrera 15. “Una bala perdida de ese intento de atraco terminó rozándole los pies a un usuario que iba en un bus”. Por ello, el usuario fue trasladado al Hospital Universitario del Valle, donde es atendido por las heridas.

Sobre lo ocurrido, el coronel Andrés Arias, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, informó que se activó un plan candado para dar con los responsables del hurto, quienes huyeron hacia el sector de Cien Palos, mientras que el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jairo García, anunció la recompensa de COP 10 millones.

De la motocicleta se conoció que tiene cuatro infracciones cometidas entre marzo y octubre de 2018, por lo que el propietario adeuda alrededor de COP 3,8 millones. Se espera que las autoridades entreguen más información al respecto.