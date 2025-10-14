Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Colombia
Cali

En video quedó registrado robo en Cali; pasajero del MIO herido por bala perdida

La alcaldía ofreció COP 10 millones de recompensa por información de los responsables del hurto. El herido se encuentra en el Hospital Universitario del Valle.

Redacción Colombia
15 de octubre de 2025 - 04:05 a. m.
Los delincuentes huyeron hacia el sector de Cien Palos.
Los delincuentes huyeron hacia el sector de Cien Palos.
Foto: Captura de pantalla
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Una recompensa hasta por COP 10 millones ofrece la alcaldía de Cali por información de los dos ladrones que, en la tarde de este martes 14 de octubre, intentaron robar al conductor de un carro y que, tras disparar, dejaron herido a un pasajero del MIO.

Lea: Secuestraron al hijo del gerente del hospital de Ocaña en Río de Oro, Cesar

El hecho se conoció por un video difundido en redes sociales en el que se ve que un hombre y una mujer que van en una motocicleta intentan robar al conductor de un carro Nissan Sentra blanco, que se detuvo en el semáforo de la Calle 9 con carrera 15, en el sector de San Bosco, en le centro de Cali.

La mujer se alcanza hasta a bajar de la moto para quitarle al conductor sus pertenencias, pero la víctima emprende la huida en su vehículo, por lo que el conductor de la motocicleta, en respuesta, desenfunda un arma y dispara en tres ocasiones.

Según indicó Metrocali, en el ataque del delincuente resulta herida por una persona que iba en un bus del MIO por la carrera 15. “Una bala perdida de ese intento de atraco terminó rozándole los pies a un usuario que iba en un bus”. Por ello, el usuario fue trasladado al Hospital Universitario del Valle, donde es atendido por las heridas.

Le puede interesar: Campesinos en Rosas (Cauca) bloquearon vía Panamericana, ¿qué pasó?

Sobre lo ocurrido, el coronel Andrés Arias, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, informó que se activó un plan candado para dar con los responsables del hurto, quienes huyeron hacia el sector de Cien Palos, mientras que el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jairo García, anunció la recompensa de COP 10 millones.

De la motocicleta se conoció que tiene cuatro infracciones cometidas entre marzo y octubre de 2018, por lo que el propietario adeuda alrededor de COP 3,8 millones. Se espera que las autoridades entreguen más información al respecto.

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

intento de robo

Cali

disparos

herido

MIO

San Bosco

recompensa

ladrones

moto

video

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.