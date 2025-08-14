Aprehendieron a tres menores de edad por doble homicidio en Barranquilla

Imagen de referencia. Los adultos mayores, de 80 y 88 años, fueron golpeados con objetos contundentes dentro de su vivienda. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Por el crimen de Porfiria Isabel Escorcia Villalba de 80 años y de su esposo Roberto Vásquez Camargo de 88, ocurrido en junio, fueron aprehendidos tres menores de edad que estarían vinculados a su muerte. La pareja fue encontrada en una habitación de su vivienda en el barrio Altos de Riomar, en Barranquilla.

Lea: Envían a la cárcel a hombre señalado de matar a joven en Itagüí; no aceptó cargos

Los menores de edad son señalados de ingresar a la vivienda y agredirlos con algún objeto contundente hasta acabar con sus vidas, presuntamente para cometer un hurto.

Las autoridades realizaron allanamientos en diferentes sectores del área metropolitana de Barranquilla hasta dar con el paradero de los tres adolescentes, entre 15 y 17 años.

Luego de conocerse la aprehensión de los menores de edad, el sobrino Néstor Escorcia dijo a Blu Radio: “Sentimos un alivio al saber que las autoridades están trabajando, eso nos llena de de tranquilidad, de confianza, y lo que se le pide a las autoridades es que sigan haciendo su trabajo y siga el proceso con las personas que fueron capturadas”.

Le puede interesar: Hombre agredió a su expareja con arma blanca dentro del SENA de Bucaramanga

La pareja había llegado el 9 de junio de Estados Unidos, donde vivían de forma temporal. Y el 13 de junio un sobrino en compañía de otras dos personas, llegaron a la vivienda porque no habían logrado comunicarse con sus familiares.

“Cuando subimos al segundo piso, la puerta estaba cerrada con llave. Cuando la abrimos, vimos los cuerpos sobre la cama. El segundo piso estaba todo revuelto. El primer piso no tanto, pero el segundo piso sí. Estaban las gavetas revueltas, los clósets y todo”, dijo en su momento el sobrino a El Heraldo.

Las víctimas eran conocidas en el sector de la salud en Barranquilla. Vásquez Camargo era médico epidemiólogo dedicado desde los 80 a la atención de personas con VIH y jornadas de prevención y Escorcia Villalba era enfermera, quien siempre lo acompañaba. Además, fueron profesores en la Universidad Metropolitana de Barranquilla.