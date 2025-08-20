No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Colombia
Barranquilla

Asesinan a dos hombres motorizados en Soledad; uno había recibido dos atentados

Las víctimas contaban con anotaciones judiciales de delitos como amenazas y lesiones personales.

Redacción Colombia
20 de agosto de 2025 - 08:56 p. m.
Las víctimas fueron identificadas como Luis Eduardo Torres Torres, de 39 años, y Carlos Andrés Jiménez Polo, de 28.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Dos hombres motorizados fueron asesinados en el barrio Los Manantiales, específicamente en el sector de Ciudad del Parque, en Soledad, en la mañana de este martes. Las víctimas contaban con anotaciones judiciales de delitos como amenazas y lesiones personales.

El ataque a bala, registrado en la calle 76 con carrera 12C, ocurrió cuando las víctimas fueron sorprendidas por seis hombres que se movilizaban en otras motocicletas, según reportes de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Una de las víctimas fue identificada como Luis Eduardo Torres Torres, de 39 años, de nacionalidad venezolana y conocido como alias de ‘El Chespi’, quien había recibido anteriormente dos atentados por supuesta disputa de tierras ilegales y quien registra cuatro anotaciones por el delito amenazas en el SPOA.

Por su parte, la segunda víctima, Carlos Andrés Jiménez Polo, con 28 años, registraba dos anotaciones por el delito de lesiones personales. Hasta el momento, se adelantan investigaciones para esclarecer la identidad y móviles de los agresores, así como para capturar a los responsables.

El hecho se enmarca en un contexto de violencia creciente en el municipio de Soledad, donde también se han registrado otros ataques violentos en distintas zonas durante los últimos días, relacionados principalmente con extorsiones y bandas delincuenciales que se disputan el terreno.

