Tras entregarse, dejan en libertad a dos personas por robo a mexicanos en Cartagena

Según las autoridades, la pareja que presentó la denuncia ya se encuentra en México, su país de origen. Foto: Redes sociales

Dos personas que se entregaron a las autoridades indicando ser responsables por el supuesto hurto a turistas mexicanos en Cartagena, denunciado durante este fin de semana, fueron dejadas en libertad, según declaraciones del comandante de la Policía de Cartagena.

El comandante de la Policía de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, explicó que debido a que no hubo flagrancia en el momento del hecho, y que no se dieron las condiciones para una captura inmediata, las personas que se presentaron ante las autoridades, fueron dejadas en libertad mientras se desarrollan las investigaciones.

“Como no hubo flagrancia en la comisión del hecho, lo que se hace es recolectar los elementos materiales probatorios entregar a través de un informe a la Fiscalía General de la Nación para que en el desarrollo de un programa metodológico se pueda avanzar de acuerdo a las de policía judicial que la Fiscalía de para seguir identificando e individualizando a las personas que participaron en este hecho”, aseguró el general Peña Araque.

En sus declaraciones, el comandante agregó que, al siguiente día del hecho, tres personas se presentaron voluntariamente: el dueño de la embarcación y dos personas vinculadas a la denuncia por características físicas y señalamientos de las víctimas, que fueron vinculadas al caso que adelanta la Fiscalía.

Por otra parte, el alcalde Dumek Turbay rechazó el hecho en medio de una reunión con dos de las personas que se presentaron ante las autoridades, que fue publicado en su cuenta de X.

“Secuestro: de eso estamos hablando hoy. La Fiscalía es la que define si hubo secuestro o no, pero ustedes están en un problema grave... La forma de cobrar, de llevarse a una pareja y de apagarle los motores a la mitad de la nada, eso no lo podemos permitir”, indicó el mandatario distrital.

Mientras tanto, el comandante Peña Araque precisó que el caso podría encuadrarse inicialmente como estafa o hurto, dependiendo de la valoración judicial, dado que las víctimas se encontraban en un estado de indefensión cuando fueron obligadas a entregar sus tarjetas.

Las personas señaladas ya retornaron a su país de origen y, según reportó Noticias Caracol, se les hizo la devolución de $800.000 por parte de los presuntos responsables, además de notificar este caso ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

La denuncia del robo a pareja de mexicanos en Cartagena

El caso ocurrió cuando dos turistas desembarcaron en el barrio El Laguito y denunciaron ante las autoridades que fueron víctimas de un robo mediante una transacción fraudulenta de aproximadamente 1,800,000 pesos colombianos, utilizando un datáfono dentro de una embarcación.

Según el relato de las víctimas, la embarcación fue apagada en el trayecto y fueron presionados a pasar el pago con una de sus tarjetas para seguir el recorrido de regreso, después de haber acordado un monto inicial de $80.000. Al tener conocimiento del hecho, la Policía atendió a los turistas y comenzó la búsqueda de la embarcación sospechosa, sin capturas inmediatas.