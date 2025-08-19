No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Colombia
Barranquilla

Así fue el intento de robo a joyería en Barranquilla; cinco personas fueron capturadas

En video quedó registrado el hecho. Según las autoridades, los detenidos estarían vinculados al grupo delincuencial “Los Costeños”.

Redacción Colombia
20 de agosto de 2025 - 12:38 a. m.
El hecho se registró en la joyería “Neogold” en el centro comercial “Le Meridiem Golf”, ubicado en el norte de Barranquilla.
Foto: Redes sociales
La Policía confirmó la captura de cinco presuntos responsables del intento de robo a la joyería “Neogold” en el centro comercial “Le Meridiem Golf”, ubicado en el norte de Barranquilla. El hurto quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento.

El robo ocurrió este lunes festivo cuando tres sujetos ingresaron al negocio fingiendo ser clientes y, tras pedir que les mostraran varias piezas de joyería, sacaron armas de fuego y amenazaron al personal para llevarse las joyas, las cuales fueron guardadas en maletines, como se observa en las imágenes que circulan en redes sociales.

Los tres delincuentes, entre ellos una mujer, junto con dos cómplices que los esperaban afuera en vehículos, intentaron escapar, sin embargo, fueron capturados por miembros de seguridad del centro comercial, quienes los entregaron a las autoridades.

La administración de “Le Meridiem Golf“ indicó que ”gracias a la rápida y oportuna reacción de nuestro equipo de seguridad conformado por vigilantes y equipo CCTV, la situación fue controlada de manera inmediata logrando la aprehensión de uno de los sospechosos, quien fue entregado de forma inmediata a las autoridades competentes para el debido proceso”.

En el operativo se recuperaron joyas avaluadas en aproximadamente 30 millones de pesos, se incautaron dos vehículos y un revólver calibre 38 utilizado en el hurto. Los detenidos presentan antecedentes por delitos como hurto, porte ilegal de armas, falsedad en documentos y violencia intrafamiliar.

Además, la Policía indicó que estas personas estarían vinculadas a esta estructura criminal conocida como “Los Costeños”, quienes fueron dejados a disposición de la Fiscalía por los delitos de receptación y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o munición.

