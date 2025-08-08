Asesinan a otro cobradiario en Barranquilla; suman cuatro en menos de una semana

La víctima fue asesinada mientras lavaba su motocicleta en un lavadero informal del barrio Villa Sevilla, en Barranquilla. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Un hombre de oficio cobradiario, de 43 años, fue asesinado en la tarde de este jueves mientras lavaba su motocicleta en un lavadero informal del barrio Villa Sevilla, en Barranquilla.

Según los reportes oficiales, el ataque ocurrió alrededor de las 4:20 p.m., cuando dos hombres en motocicleta se acercaron a él y, uno de ellos, le disparó en repetidas ocasiones antes de huir.

La víctima, identificada como Gean Carlos Soraca Mendoza, alias ‘Jean Pier’, fue trasladada a la Clínica Los Almendros, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

‘Jean Pier’ se dedicaba al cobro informal de dinero, conocdo como cobradiario y, según fuentes judiciales, había recibido amenazas de muerte de grupos relacionados con el préstamo informal y actividades delictivas en la zona. Además, le figuraba una anotación judicial por porte ilegal de arma de fuego.

Este asesinato eleva a cuatro el número de cobradiarios asesinados en Barranquilla en los últimos días, un fenómeno que ha causado alarma en la ciudad. Las autoridades están investigando el crimen y buscando a los responsables para esclarecer los hechos y controlar esta ola de violencia contra cobradores informales.

Por otra parte, comandante operativo de la Policía Metropolitana, Alex Suárez, indicó que los asesinatos en la ciudad, incluido los de los cobradiarios, se viene presentando por diferentes motivos y agregó que sus hombres han realizado 151 capturas por homicidios, 53 de ellas en flagrancia.

“Lo primero, quiero hacer referencia a que estas actividades delictivas se han estado generando por disputas entre grupos delincuenciales criminales organizados, por disputas o por retaliaciones, por temas de jurisdicciones, por temas de venta de estupefacientes, hegemonía territorial y también por temas de extorsión”, expresó el comandante Suárez.