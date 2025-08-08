No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Colombia
Barranquilla

Intento de motín terminó en incendio en penitenciaría El Bosque de Barranquilla

El hecho se registró en la mañana de este viernes. Dos unidades de bomberos llegaron al penal a atender la emergencia.

Redacción Colombia
08 de agosto de 2025 - 02:06 p. m.
Los bomberos de Barranquilla ya controlaron la emergencia dentro del penal.
Foto: Captura de pantalla
Foto: Captura de pantalla
Una emergencia se registró en la mañana de este viernes 8 de agosto dentro de la penitenciaría El Bosque de Barranquilla, en la cual se registró un incendio luego de que algunos reclusos se opusieran a un procedimiento de requisa rutinaria.

Las primeras versiones indican que el incendio se originó en el patio 1, en medio de una actividad de registro y control a la que los reclusos se habrían opuesto, por lo que prendieron fuego a varias colchonetas para impedir el paso de los uniformados.

En imágenes difundidas en redes sociales, se ve el humo negro salir del penal, lo que preocupó tanto a habitantes del sector como a familiares de los reclusos que han ido llegando al lugar a la espera de un reporte oficial.

A la zona también llegaron dos cuerpos de Bomberos que atendieron la emergencia, junto con el Inpec. Personas en el lugar indican que el humo ya se disipó, por lo que se espera un recuento de lo ocurrido por parte de las autoridades.

El Bosque de Barranquilla es una de las cárceles con mayor hacinamiento en el país. Aunque tiene capacidad para 640 presos, en la actualidad hay 1487 personas recluidas.

Este tipo de hechos recuerda la tragedia ocurrida en enero de 2014 dentro del mismo penal, en el que presos prendieron fuego a varias colchonetas en medio de una inspección en la que las autoridades buscaban celulares. Las llamas se salieron de control provocando un incendio que dejó como resultado 17 personas muertas.

Por Redacción Colombia

