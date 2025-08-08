Encontraron a tres personas asesinadas en el municipio de Consacá, en Nariño

Imagen de referencia. Los cuerpos fueron encontrados en diferentes puntos de la vía que comunica a Ancuya, Sandoná y Consacá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Un triple homicidio puso en alerta a Consacá, en Nariño. El pasado miércoles 6 de agosto fueron encontrados los cuerpos de tres hombres en zona rural del municipio. Aunque no han sido identificadas las víctimas, la alcaldía señaló que no se trataría de personas de la región.

Los cuerpos fueron hallados en tres lugares distintos de la vía que comunica los municipios de Ancuya, Sandoná y Consacá, por lo que una de las hipótesis es que los cuerpos fueron abandonados en el camino. El primero fue encontrado cerca de la granja de una institución educativa; el segundo, en el sector del Salado, mientras que el tercero se encontraba en el mismo sector, pero en un punto conocido como “Las Polleras”.

De acuerdo con Indepaz, los tres hombres fueron hallados con impactos de bala, lo que “ha generado gran preocupación entre los habitantes, quienes denuncian presuntas incursiones de grupos armados ilegales y enfrentamientos por el control territorial en la zona”.

Sobre lo ocurrido, la Policía de Nariño especificó que los cuerpos fueron encontrados en las veredas El Hatillo, Brisas de Guaitara y Veracruz. “En los lugares fueron recolectados elementos materiales probatorios que en este momento son esenciales para la investigación, con el fin de determinar los posibles móviles que conllevaron a estos sucesos”, dijo el coronel John Jairo Urrea, comandante de la Policía de Nariño.

Sobre el crimen, el alcalde de Consacá, Weykman Jojoa Parra, aseguró que no se puede hablar por ahora de una masacre, así como aseguró que las víctimas no serían personas del municipio, por lo que hizo un llamado a la calma a la población y añadió que la seguridad la está garantizando el Ejército.

“Queremos enviar un parte de tranquilidad a todos los ciudadanos, la seguridad en este municipio está garantizada, actualmente contamos con la presencia activa de uniformados del Ejército, para mantener la integridad de propios y visitantes”, indicó el mandatario.

Según Indepaz, esta sería la masacre número 42 que se registra este año en el país. En la región hacen presencia Autodefensas Unidas de Nariño y miembros del ELN.