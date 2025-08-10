Asesinan a vigilante por presunta extorsión a empresa en Soledad

El joven identificado como Brayan Eduardo Cárdenas deja a cuatro hijas menores de edad. Foto: Redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un vigilante fue asesinado en el municipio de Soledad, Atlántico, en medio de un presunto caso de extorsión a una empresa constructora. Con esta víctima, suman tres vigilantes asesinados en el municipio durante este fin de semana.

Lea: Asesinan a otro cobradiario en Barranquilla; suman cuatro en menos de una semana

El ataque ocurrió la noche del pasado viernes en el barrio Terranova, cuando tres hombres que se desplazaban en dos motocicletas se acercaron a Cárdenas y le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte.

La víctima fue identificada como Brayan Eduardo Cárdenas Vasco, de 33 años, quien laboraba como vigilante para una contratista que realiza trabajos estructurales en un escenario deportivo.

Según la Policía Metropolitana de Barranquilla, Cárdenas había recibido amenazas del grupo delincuencial conocido como “Los Costeños”, quienes le exigían abandonar su trabajo desde aproximadamente 15 días antes del asesinato.

El hombre no habría accedido a las peticiones de los delincuentes debido a las obligaciones económicas que tenía con sus cuatro hijas menores de edad: de 17, 11, 10 y 9 años.

Este caso se vincula con el reciente asesinato de Ada Luz Pérez Santana, cajera de un restaurante en Barranquilla el pasado 10 de julio, también víctima de un ataque sicarial, en el que sea cusa al un grupo “Los Costeños”.

Otros dos casos de asesinatos a vigilantes

Por otra parte, el caso de Brayan Cárdenas se suma al de otros dos vigilantes durante este fin de semana en Soledad. En paralelo, otro vigilante informal, Erick José Colina Morales, de 32 años y de nacionalidad venezolana, fue asesinado en el barrio Villa Soledad, mientras lavaba su motocicleta afuera de su vivienda.

Asimismo, en la madrugada de este domingo, se registró otro homicidio a otro vigilante en el municipio, esta vez en el sector de Villa Muvdi. Las autoridades informaron que hacia la 1:40 a.m., sujetos a pie, abordaron a un vigilante informal que se encontraba sentado en una banca realizando labores propias de su oficio y le dispararon.