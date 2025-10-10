Asesinaron a adulto mayor en sector donde acaban de inaugurar CAI en Barranquilla

El hombre fue atacado con un cuchillo mientras esperaba el transporte público para ir a su trabajo, cerca del CAI de Puerta Dorada recién inaugurado. Foto: Alcaldía de Barranquilla

Un adulto mayor fue asesinado en el sector de Puerta Dorada en Barranquilla en la mañana del jueves 9 de octubre tras oponerse a un atraco mientras esperaba el transporte público para trasladarse a su trabajo.

Según las autoridades, la víctima fue identificada como Freddy José Torres, de 61 años y trabajaba en oficios varios en el centro comercial Portal del Prado.

El hombre fue interceptado por un sujeto para quitarle sus pertenencias, pero, al parecer, tras oponerse al robo y forcejear con el agresor, este le propinó una herida con un cuchillo a la altura de pecho.

La víctima fue auxiliada por vecinos del sector y trasladada a la Clínica Abaton, donde confirmaron su muerte por la gravedad de la herida.

La policía informó que el presunto agresor, identificado como identificado como Heider Alberto Murcia Moreno, de 21 años de edad, fue capturado. Y posteriormente fue trasladado a la URI de la Fiscalía para su judicialización.

Una residente del sector relató lo sucedido y además expresó que sienten preocupación por la inseguridad en el sector. “Como a las 5:00 de la mañana escuchamos a alguien gritar: ‘¡hay un ratero, un ratero!’ y mientras la persona está gritando, a la persona que estaban atracando, le estaban apuñalando pero dicen que las alarmas demoraron en activarlas... la policía llegó 10 minutos más tarde y lo sucedido fue casi que a la vuelta del CAI”, contó Leidi Alvear a CTV Barranquilla.

El CAI que menciona Alvear fue inaugurado hace cuatro días y entregado por el alcalde Alejandro Char, quien aseguró en sus redes sociales que cuenta con un dispositivo completo de seguridad. “Hombres y mujeres policías equipados con motos, radios y todas las herramientas necesarias para proteger a nuestra gente. Con una inversión de cerca de $690 millones le cumplimos a la comunidad de Puerta Dorada”, indicó el mandatario local.

Sin embargo, los habitantes mantienen la preocupación por este lamentable hecho que dejó sin vida a un adulto mayor. “Creímos que con el CAI iba a mejorar la seguridad, pero no vemos que la policía se hace visible tampoco, en horas de la noche hay muchas zonas oscuras, las luminarias no están encendidas, para las zonas de los parques... estamos sin seguridad a pesar de que está el CAI, está de adorno, de lujo”, manifestó la mujer.