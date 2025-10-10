Hombre murió atropellado en presunto pique ilegal de motos en Cartagena

Imagen de referencia. La víctima fue identificada como Marcos Majul, de 47 años. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Marcos Majul, de 47 años, falleció tras ser atropellado por una motocicleta que, al parecer, realizaba piques ilegales en el corredor de carga en Cartagena, en el sector de La Báscula, en el barrio San Isidro.

El hombre iba de regreso a su vivienda cuando ocurrió el accidente. Fue trasladado a la Clínica Blas de Lezo con fracturas en la cabeza y en una de las piernas.

La hermana de la víctima relató que pudo hablar con el después de lo ocurrido y que el hombre le contó lo que habría sucedido. Pese a la atención médica, la víctima falleció horas después.

“Me dijo que venían dos motos realizando piques, una de ellas venía sin luz. Él alcanzó a verlas y por eso retrocedió, sin embargo, la que venía detrás no frenó y lo arrolló prácticamente en el borde del andén. Cuando terminamos de hablar me dijo que no me preocupara que él iba a estar bien, pero dos horas después del suceso falleció”, dijo Mónica Majul, hermana de la víctima, a Caracol Radio.

Además, la mujer manifestó que desde hace años ha denunciado los piques ilegales que se realizan en la zona, y que a pesar de eso ninguna administración ha intervenido.

“Los martes de 9 a 10 de la noche se empiezan a hacer unos piques ilegales en el Corredor de Carga por San Isidro. Desde 2014 he hecho una cantidad de publicaciones en redes sociales, alarmando a los alcaldes de turno la situación que nosotros vivimos, que necesitamos reductores y que nos presten atención porque ya han cobrado muchas vidas”, agregó la mujer.

También pidió que se haga justicia y el hecho no quede impune, ya que, según su relato, perdieron a su padre en circunstancias similares hace 13 años y el responsable quedó en libertad. “No solamente es perder un familiar, no solamente es el vacío que nos deja, sino estas personas que están llenas de vida y que nos los arrebatan de una manera vil se quedan sin ningún acto de responsabilidad”, concluyó.

Este hecho ocurrió ocho días después de que en el sector de Las Ramblas murieran tres jóvenes en medio de piques ilegales de motos. En el siniestro perdió la vida la joven universitaria Ubiellys Patricia Giraldo Rojas, de 24 años, Andrés Felipe De Hoyos Leguizamón, de 25 años, y Javier Alfonso López Julio, de 31 años.

Después de este accidente, la administración distrital a través de un decreto estipuló la prohibición total de caravanas, piques y encuentros masivos de moteros hasta el 31 de diciembre. Además de ofrecer recompensa por información que de con el paradero de los promotores de estas actividades que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos.