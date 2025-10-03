Asesinaron a conductor de InDriver en el barrio La Esmeralda de Barranquilla

Ricardo José Bolívar Marriaga trabajaba desde hace más de año y medio con la plataforma de transporte. Foto: Archivo Particular

Un ataque sicarial se registró en la tarde del pasado jueves 2 de octubre en el barrio La Esmeralda de Barranquilla, donde sujetos que se movilizaban en una motocicleta dispararon en reiteradas ocasiones contra Ricardo José Bolívar Marriaga, un conductor de InDriver de 24 años, que iba a prestar un servicio en la zona.

Las autoridades señalaron que el hecho se presentó sobre la calle 73B con carrera 13. Los sicarios interceptaron a Bolívar Marriaga, que se movilizaba en un carro Kia Picanto de placas HGO-935, y dispararon en cuatro ocasiones contra la ventana del conductor.

Ante lo ocurrido, testigos auxiliaron al conductor de la plataforma digital, quien todavía tenía signos vitales, por lo que lo trasladaron al centro asistencial Camino La Manga, donde finalmente confirmaron su muerte.

Sobre lo ocurrido, la Policía Metropolitana de Barranquilla señaló que adelantan las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los sicarios, así como para determinar las motivaciones del ataque. Sumado a esto, se conoció que la víctima llevaba más de un año y medio trabajando con la plataforma de transporte, así como tenía antecedentes por lesiones personales y hurto.

El hecho se registró en una zona que está bajo el control de “Los Costeños, al mando de alias La Hormiga, y poco después que Digno Palomino y alias ”Castor" firmaran una tregua desde la cárcel de La Picota, en Bogotá, en la que se comprometieron a suspender los homicidios, extorsiones y otros delitos hasta enero de 2026.

A esto se sumó, un acuerdo para el desarme progresivo de las bandas y la desvinculación de menores de edad a las actividades criminales, lo que ha sido celebrado por los gremios económicos de la ciudad.