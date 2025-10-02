Encontraron muerta a reconocida abogada en Bucaramanga, ¿qué se sabe?

Imagen de referencia. La mujer fue encontrada muerta en su vivienda. Foto: API

Las autoridades investigan la muerte de la abogada Sandra Cecilia Serrano Rodríguez, de 53 años, quien fue encontrada muerta en el estudio de su vivienda en el barrio Sotomayor de Bucaramanga, en la noche del pasado miércoles primero de octubre, sin aparentes signos de violencia, pero al lado de una nota que no pasó desapercibida para las autoridades.

“Ojo, no tocar plato, ni pan, ni vaso, ni marcador”, decía la nota que estaba al lado de alimentos, los elementos mencionados y la mujer, por lo que, aunque en principio se trató el caso como un posible suicidio, la Sijín y el CTI de la Fiscalía iniciaron las correspondientes indagaciones para determinar lo ocurrido.

Lo que ha trascendido en la región es que Serrano Rodríguez junto a Juan Nicolás Gómez fueron los abogados que interpusieron la acción que terminó en la nulidad de la elección de Jaime Andrés Beltrán por doble militancia.

Tras conocerse la muerte de la abogada, Gómez aseguró que la abogada “le daba miedo y quería retirarse del proceso, por eso no volvió a aparecer en los procesos administrativos”. De igual forma, el hombre indicó a medios locales que luego de que se conoció el fallo recibió amenazas por las que él tuvo que abandonar la ciudad.

Las autoridades continúan en las investigaciones para determinar la causa de la muerte de Serrano Rodríguez, así como reiteraron que por el momento se siguen indagando las hipótesis alrededor de lo que pudo ocurrir con la abogada, mientras se espera el dictamen de Medicina Legal que determine las causas de su muerte.