Jaime Andrés Beltrán participaría en elecciones atípicas de Bucaramanga

Jaime Andrés Beltrán habría pedido un concepto al Consejo de Estado sobre la posibilidad de que sea candidato en las elecciones atípicas. Foto: Alcaldía de Bucaramanga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un nuevo debate político abrió el exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, quien en un video en redes sociales insinuó que participaría en las votaciones atípicas que se realizarán en la ciudad, tras confirmarse la anulación de su elección.

Lea: Declararon inimputable a mujer que asesinó a su hija, en 2021, en Manizales

“No nos vamos a quedar quietos. Aunque se anuló la elección, no fuimos sancionados ni destituidos. La anulación nos deja listos, en un escenario abierto, para lo que se viene en las próximas elecciones. Se trata de un proyecto por el que la gente votó por cuatro años”, dice el político en el video.

Se conoce que Beltrán envió una solicitud al Consejo de Estado para verificar la viabilidad de que sea candidato en las próximas elecciones, ya que algo similar ocurrió recientemente en Oiba, Santander, donde fue reelegido el alcalde al que se le anuló la elección. Hasta el momento no ha tenido respuesta, pero su equipo considera viable la posibilidad.

No obstante, como antecedente también están las elecciones en Apartadó, donde Héctor Rangel Romero también se presentó a las elecciones atípicas, pero dos días antes de las votaciones, el Tribunal Superior de Antioquia suspendió su inscripción, lo que lo dejó fuera de la contienda, pese a que obtuvo la más alta votación.

Le puede interesar: Alertas en Cundinamarca: han atendido 263 incendios y 381 emergencias por lluvias

Sobre esto, el analista y abogado Gerardo Martínez indicó a Vanguardia que “la ley es muy clara. No se podrá reelegir quien sea autoridad administrativa porque así lo establece la jurisprudencia. Aunque el alcalde dice que su elección no existió, los contratos, los actos administrativos, sus decisiones, sus viáticos y hasta salarios confirman que sí fue autoridad en la ciudad”.

Por lo pronto, el gobernador Juvenal Díaz nombró como alcalde encargado de Bucaramanga a Eduard Sánchez Ariza, mientras el partido que le dio el aval a Beltrán envía la terna de la que se escogerá al nuevo mandatario, que permanecerá en el cargo hasta que se realicen las nuevas elecciones en la ciudad.

“Yo tengo que oficiarle a Registraduría Nacional del Estado Civil, la Registraduría me envía a mí el acuerdo de coalición. Eso ya es algo oficial. Yo lo recibí ayer, le pedí un concepto a jurídica para que me diga que tengo que hacer, a quien se lo envío, porque ahí tiene unos parágrafos”, dijo sobre la terna el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, quien tendrá que escoger de esa lista al alcalde provisional.