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Asesinaron a joven de 17 años en medio de ataque sicarial en Barranquilla: hay tres heridos

La adolescente se encontraba visitando a su padre cuando se registró el hecho.

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Redacción Colombia
03 de agosto de 2026 - 12:46 p. m.
Imagen de referencia. En el ataque también resultaron heridos tres hombres.
Imagen de referencia. En el ataque también resultaron heridos tres hombres.
Foto: Alcaldía
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Una adolescente de 17 años fue asesinada este fin de semana en el barrio El Rebolo de Barranquilla, en medio de un ataque sicarial en el que también resultaron heridos tres hombres. Sujetos en una motocicleta dispararon contra el grupo de personas, que estaba frente a una vivienda.

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Según indicó la Policía Metropolitana de Barranquilla, el hecho se registró sobre las 10:10 a. m. del pasado domingo 2 de agosto, en la calle 20 con carrera 28, donde la adolescente se encontraba con otros tres hombres. Al lugar llegaron dos hombres en una motocicleta y dispararon en reiteradas ocasiones, con una mini Uzi, contra el grupo de personas.

“Ellos estaban esperando a la muchacha que les iba a arreglar las uñas. Fue en ese momento cuando tres sujetos en una moto llegaron a hacer los disparos. Dos compañeras de trabajo que viven por la zona donde ocurrió todo nos dijeron que todo ocurrió en cuestión de segundos”, dijo a El Heraldo uno de los familiares de la joven.

Tras registrarse el hecho, habitantes de la zona trasladaron a los heridos al Nuevo Hospital General de Barranquilla, donde confirmaron la muerte de la adolescente Darianis Carolina por la gravedad de las heridas.

Al lugar también ingresaron Sergio Andrés Vásquez Gamero, de 20 años, Jean Carlos Vásquez y Wilson José Vásquez Mendoza, de 40 años, quienes resultaron heridos en el ataque.

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El caso quedó en manos de la Sijín de la Policía, que se encuentra recogiendo testimonios y revisando cámaras de seguridad de la zona para dar con el paradero de los responsables del crimen. Entre las hipótesis que se investigan está una posible retaliación en medio de las disputas que mantienen bandas delincuenciales en la ciudad.

Sobre la joven, allegados señalaron que el día del ataque se encontraba en El Rebolo visitando a su papá. Estaba cursando décimo grado en el colegio Alfonso López Pumarejo y esperaba convertirse en policía.

“Era una niña muy amorosa, muy alegre, muy cariñosa; tanto en la calle como en la casa era igual. Con nosotros era muy alegre porque somos una familia muy unida (…) Ella no era mala, no entendemos por qué le hicieron eso si ella no se metía con nadie”, indicó el familiar.

Por Redacción Colombia

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