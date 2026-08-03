Restringieron el ingreso de acompañantes al aeropuerto Camilo Daza en Cúcuta, ¿por qué?

Imagen de referencia. Aunque la medida es temporal, no se conoce hasta cuando estará vigente. Foto: Liliana Rincón Barajas

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Tras el atentado con carrobomba que se registró el fin de semana en Cúcuta, el operador del aeropuerto Camilo Daza, Aeropuertos del Oriente S.A.S., anunció que restringirá el ingreso de acompañantes al lugar hasta nuevo aviso.

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El pasado sábado primero de agosto, se registró un atentado con carrobomba frente al comando de Policía de Norte de Santander, en la zona de abastos de la ciudad, que dejó 12 policías y tres civiles heridos.

En comunicado, Aeropuertos del Oriente señaló que, como parte de las medidas para reforzar la seguridad en la terminal aérea, se decidió que “no se permitirá el ingreso de acompañantes mientras esta medida transitoria se encuentre vigente”.

Junto a esto explicaron que el ingreso al aeropuerto se limitará a las personas que directamente van a viajar, así como a las personas que trabajan dentro del aeropuerto Camilo Daza, por lo que pidieron a los viajeros llevar a mano la reserva del vuelo o el tiquete para facilitar su ingreso.

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“Esta decisión obedece a una coordinación con la autoridad aeronáutica y busca fortalecer las condiciones de seguridad para nuestros usuarios al interior de la terminal, así como contribuir al desarrollo de la operación aérea”, indica el comunicado del operador del aeropuerto.

Aunque se resaltó que la medida es temporal, las autoridades aeroportuarias no establecieron la fecha hasta la que se aplicará la restricción de acceso al Camilo Daza.

Junto a esto, en Cúcuta se definió restringir la circulación de transporte de carga pesada, volquetas, buses y camiones en los alrededores del estadio General Santander durante la jornada, mientras que el día de la posesión, el próximo 7 de agosto, habrá Día sin carro y se restringirá el tránsito de parrillero en moto.