Lo que se sabe del ataque en el que fue asesinado gobernador indígena en Florida, Valle

Julián Mauricio Gutiérrez, gobernador del resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, había denunciado amenazas en su contra y su familia. Foto: Prensa Aida Quilcué

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Gran indignación ha causado el asesinato durante este fin de semana de Julián Mauricio Gutiérrez, gobernador indígena del resguardo Kwesx Yu Kiwe, en medio de un ataque armado, en el que murieron dos personas más, en el municipio de Florida, en Valle del Cauca.

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El ataque se registró en un establecimiento comercial, en el casco urbano, donde se encontraba Gutiérrez. Según las autoridades, sujetos armados ingresaron al lugar y dispararon directamente contra el gobernador indígena. En el lugar fallecieron el escolta Daniel Machin y un comunero indígena identificado como Haminton Daniel.

Gutiérrez alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial con vida, pero debido a la gravedad de las heridas, se registró su muerte en la madrugada del pasado domingo 2 de agosto. También se confirmó que Jhon Lemus, el otro escolta del gobernador indígena, resultó herido.

“En este momento, toda la investigación y la capacidad de la Policía Nacional se vuelcan con el fin de identificar y dar con los responsables de este vil y atroz hecho. Nos permitimos informar a la ciudadanía que es valiosísima su colaboración y el aporte con información que permita la identificación y captura de estos responsables”, dijo la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del Valle del Cauca, quien añadió que Gutiérrez ya había advertido amenazas contra su vida y su familia.

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De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), este ataque armado se configura como la masacre número 78, que han registrado a lo largo de este año. A esto añadieron que en la zona tienen injerencia los frentes Dagoberto Ramos, Adán Izquierdo y Yair Bermúdez, de las disidencias Farc, así como bandas de carácter local.

El crimen fue rechazado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), que además lanzó una alerta por el riesgo que enfrenta Jhon Anderson Ipia, coordinador político y administrativo del Consejo de Gobierno del Pueblo Nasa, quien el fin de semana recibió amenazas.

Por su parte, la gobernación del Valle, tras consejo de seguridad, anunció una recompensa de COP 50 millones por información de los responsables del crimen.

“Es especialmente grave señalar que el gobernador del Resguardo Kwesx Yu Kiwe contaba con medidas colectivas, se encontraba bajo amenazas y estaba a la espera de un esquema individual de protección por parte de la UNP, el cual no llegó”, indicó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.