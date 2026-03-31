Asesinaron a joven futbolista en Barranquilla; le dispararon en la cabeza

Imagen de referencia. El adolescente venía teniendo rencillas con el atacante por la pérdida de un celular. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Las autoridades investigan las circunstancias que hay detrás del asesinato de Agmeth Elías Garavito De las Salas, quien era considerado una joven promesa del fútbol, que fue asesinado en medio de una riña que se registró en la mañana del domingo 29 de marzo en el barrio Santuario de Barranquilla.

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El hecho se registró específicamente sobre la calle 47 con carrera 8B, donde Garavito se encontraba fuera de un amanecedero. En el lugar se presentó una pelea, en medio de la cual, presuntamente, un sujeto conocido como “El Pata” sacó un arma de fuego y disparó contra la cabeza del joven futbolista de 18 años.

Testigos del hecho trasladaron rápidamente al joven futbolista a un centro asistencial en el Camino Murillo, pero debido a la gravedad de las heridas, falleció en el camino.

Primeras versiones indican que Garavito venía teniendo rencillas con el atacante desde el pasado 22 de marzo por la pérdida de un celular, por lo que las investigaciones se han centrado en este punto.

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La muerte de Garavito ha consternado a parte de la ciudad, debido a que el joven era una promesa del fútbol. Hace una semana había salido campeón de un torneo de fútbol aficionado con el equipo Vecinos FC, así como, según medios locales, había realizado prácticas en el Real Cartagena e integró la Selección Atlántico cuando todavía era un niño.

Tras conocerse la muerte de Garavito, el equipo Vecinos FC destacó su “pasión, compromiso y amor por estos colores”, así como envió un mensaje de solidaridad con su familia y sus allegados.

El asesinato del joven futbolista es uno de los ocho que se registraron en Barranquilla y su área metropolitana durante el fin de semana. Entre estos, se destacan ataques armados en Soledad y Malambo y la capital del Atlántico que dejaron cuatro personas muertas.