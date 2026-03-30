Encontraron a un hombre muerto en el barrio Hipódromo de Soledad, Atlántico

Las autoridades buscan determinar la identidad del cuerpo hallado en Soledad. Foto: Alcaldía de Soledad

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En un lote baldío, en el barrio Hipódromo de Soledad, en Atlántico, las autoridades encontraron el fin de semana el cuerpo de un hombre, que solo tenía puesta su ropa interior. El sujeto fue trasladado a Medicina Legal, donde se intenta corroborar su identidad.

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El hallazgo fue hecho por habitantes de la zona, quienes dieron aviso a las autoridades en la mañana del pasado domingo 29 de marzo. Al lugar llegaron miembros de la Policía Metropolitana de Barranquilla que, junto a un equipo forense, hicieron el levantamiento del cuerpo.

Debido a que el sujeto fue hallado en ropa interior, las autoridades no pudieron hacer su identificación. Por lo pronto, se espera el dictamen de Medicina Legal para corroborar si se trató de un homicidio.

Este caso se suma a los otros seis asesinatos que se registraron el fin de semana en el área metropolitana de Barranquilla. Entre estos se destaca el de Amed Elías Garavito, de 18 años, quien fue asesinado en medio de una riña que se originó una semana antes por la pérdida de un celular.

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Adicionalmente, se registraron ataques armados en el barrio Ferrocaril de Soledad, en Loma de Oro y en el Lucero de Barranquilla. En estos hechos fueron asesinados cuatro hombres, entre los que estaba Gary Enrique Padilla. Además de que era señalado como miembro de Los Costeños, tenía anotaciones judiciales por concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y hurto calificado agravado.

Atlántico cerró febrero con 91 asesinatos, de los cuales 74 fueron en Barranquilla y 17 crímenes se registraron en Sabanagrande, Baranoa y Ponedera. El recrudecimiento de la violencia se debería al fin del cese al fuego entre Los Pepes y Los Costeños, que mantienen disputas por las rentas ilegales de la región.