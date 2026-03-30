Los detalles que se conocen del asesinato del extranjero desaparecido en Medellín

Eric Gutiérrez, auxiliar de vuelo de American Airlines, desapareció el pasado 22 de marzo. Foto: Archivo Particular

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Varias preguntas hay alrededor del asesinato del auxiliar de vuelo Eric Gutiérrez, quien fue hallado muerto en el corregimiento Puente Iglesias, en el suroeste de Antioquia, una semana después de registrarse su desaparición en Medellín.

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La desaparición

Eric Gutiérrez, quien era salvadoreño con ciudadanía estadounidense, vivía en Dallas y era auxiliar de vuelo de American Airlines. El hombre de 32 años aprovechó su tiempo libre, tras un vuelo desde Miami a la ciudad, para salir el 22 de marzo junto a algunos de sus compañeros.

Se conoce que estuvieron en el barrio La América de Medellín, en la discoteca conocida como Perro Negro, y luego del cierre de la misma, se movilizaron a Itagüí, junto con dos hombres que conocieron esa noche. A partir de allí no se tenía información de su paradero.

Al día siguiente, su compañera de habitación regresó al lugar donde dormían desorientada, por lo que fue trasladada a un centro asistencial. Al parecer, había sido drogado con escopolamina, por lo que se lanzó la alerta de desaparición de Gutiérrez.

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El hallazgo

El cuerpo fue encontrado el pasado viernes 27 de marzo en el río Piedras, en el corregimiento de Puente Iglesias de Fredonia, por habitantes de la zona. El cuerpo fue trasladado inmediatamente a Medicina Legal, que un día después confirmó, tras el cotejo de sus huellas dactilares, que se trataba del auxiliar de vuelo, así como se detalló que no falleció por causas naturales.

Sobre lo ocurrido, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, dijo que “se han identificado vehículos, personas, celulares e información que por ahora permite concluir que Gutiérrez y su acompañante se encontraron con personas con antecedentes de incurrir en la modalidad de hurto con escopolamina”.

Las autoridades también investigan las razones del traslado del hombre a más de 80 kilómetros de donde se registró su desaparición. De acuerdo con el informe de Medicina Legal, el estado de descomposición del cuerpo evidenciaría que su asesinato se habría dado el mismo fin de semana que desapareció, mientras que primeros análisis evidencian que Gutiérrez habría sido abandonado en la zona luego del crimen.

Según el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, en lo que va corrido del año se han registrado 23 asesinatos de personas LGBTIQ+ en el país, por lo que lanzaron una alerta a las autoridades para tomar acciones, especialmente en Antioquia, donde se ha identificado un patrón de violencia contra la comunidad.