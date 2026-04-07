Medellín abre convocatoria para impulsar emprendimientos rurales de jóvenes y mujeres

Los proyectos seleccionados recibirán acompañamiento técnico y herramientas para mejorar su producción y comercialización en los corregimientos. Foto: Alcaldía de Medellín

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La Alcaldía de Medellín abrió una convocatoria dirigida a jóvenes y mujeres rurales con emprendimientos agropecuarios, con el objetivo de fortalecer sus capacidades productivas y comerciales.

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La iniciativa busca fortalecer hasta 40 propuestas con potencial de crecimiento, que podrán acceder a recursos económicos y acompañamiento técnico para consolidar sus unidades productivas.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está dirigida a jóvenes entre los 18 y 28 años, y a mujeres rurales mayores de edad, que vivan en los cinco corregimientos de Medellín (San Cristóbal, San Sebastián de Palmitas, Santa Elena, San Antonio de Prado y Altavista), y que cuenten con un emprendimiento agropecuario en operación, además, debe estar inscrito en la Subsecretaría de Desarrollo Rural.

De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, durante el proceso de inscripción, los interesados deberán diligenciar un formulario con información básica sobre el emprendimiento y el postulante, y se solicita adjuntar una fotografía del producto o la unidad productiva.

Las iniciativas seleccionadas podrán acceder a apoyos hasta de COP 10 millones, así como a acompañamiento integral que incluye formación en modelos de negocio, estudios financieros y fortalecimientos productivos.

“Invitamos a los jóvenes y a las mujeres de los cinco corregimientos de Medellín a postularse a la iniciativa de emprendimiento rural, en la cual podrán acceder a diferentes acompañamientos”, indicó la secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano Rojo.

Inscripciones abiertas

La convocatoria estará disponible hasta el próximo 10 de abril de 2026, mientras que la inscripción podrá realizarse de manera virtual a través del portal de la Alcaldía de Medellín o en este link, donde deberá poner sus datos personales, el tipo de empredimiento y el corregimiento donde vive.

También se habilitaron jornadas de inscripción presencial entre las 9:00 a.m. y 4:00 p.m. en los siguientes puntos:

-San Cristóbal (8 y 9 de abril): Centro de Empleo y Emprendimiento.

-San Sebastián de Palmitas (8 y 9 de abril): Casa de Gobierno.

-Santa Elena (8 y 9 de abril): Casa de Gobierno.

-San Antonio de Prado (9 y 10 de abril): Centro de Empleo y Emprendimiento.

-Altavista: El 9 de abril en la JAC Vereda Corazón (9:30 a.m. a 11:30 a.m.) y JAC Vereda Aguas Frías (1:30 p.m. a 3:30 p.m.); y el 10 de abril en Telecentro Vereda Manzanillo (9:30 a.m. a 11:30 a.m.) y Casa de Gobierno (1:30 p.m. a 3:30 p.m.).

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Una apuesta por el campo

Esta estrategia hace parte del programa Agropecuario Distrital 2024-2027, que busca promover el desarrollo rural sostenible, la equidad de género y el relevo generacional en el campo.

Además, se articula con otras iniciativas como Mercados Campesinos, Empresarismo Rural y Escuelas de Campo, orientadas al fortalecimiento de la economía campesina de la ciudad. Con este tipo de convocatorias la administración distrital busca fortalecer el arraigo en los territorios rurales y generar nuevas oportunidades económicas para jóvenes y mujeres.