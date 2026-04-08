Asesinaron a empresario en el norte de Cali: no descartan intento de fleteo

Imagen de referencia. Las autoridades revisan las cámaras de seguridad. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Un empresario del sector de aseo fue asesinado en el norte de Cali en un hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades.

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El ataque ocurrió en el barrio San Vicente, en una zona urbana cercana a corredores comerciales, cuando la víctima salía de su trabajo. Hombres armados lo abordaron y le dispararon en repetidas ocasiones.

Identidad de la víctima y detalles del ataque

La Policía Metropolitana de Cali identificó a la víctima como Carlos Alberto Paz, de 46 años, quien falleció en el lugar. De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana, general Herbert Benavidez, “es un hecho que sucede cerca de las 5 de la tarde en el barrio San Vicente, donde resulta fallecida una persona, producto de unas lesiones por arma de fuego”.

Según la información preliminar, el ataque ocurrió en vía pública, lo que generó alarma entre quienes se encontraban en la zona.

Investigación y análisis de cámaras

“Se están analizando precisamente las primeras imágenes que se han logrado recolectar, se están haciendo también recolecciones de testimonios, tanto de testigos como de familiares, para buscar una hipótesis que nos conlleve al esclarecimiento de este hecho”, explicó el general Benavidez.

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Además, indicó que “los investigadores trabajan en establecer si la víctima había recibido amenazas o si existía alguna situación particular en su entorno personal o laboral; hace parte de las labores que se desarrollan desde el momento en que ocurrieron los hechos”.

Por ahora, las autoridades no descartan ninguna hipótesis, incluyendo un posible caso de hurto bajo modalidad de fleto.

Contexto de seguridad en Cali

De acuerdo con cifras del Observatorio de Seguridad, Cali supera los 285 homicidios en lo corrido de 2026, la mayoría de los cuales ha sido a través de sicariato.

El comandante de la Policía ha señalado que “gran parte de los homicidios en la ciudad responden a dinámicas delincuenciales, como ajuste de cuentas o disputas entre estructuras criminales”.

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En este contexto, las autoridades mantienen operativos y labores de inteligencia para contener los hechos de violencia y avanzar en el esclarecimiento de casos recientes como el ocurrido en San Vicente.