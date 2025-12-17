Asesinaron a un líder social en Soledad, Atlántico, en presunto intento de robo

El hombre fue atacado en la puerta de su vivienda, al parecer, por oponerse a un robo. Foto: Archivo Particular

Un ataque armado se registró en el barrio Villa Sol de Soledad, Atlántico, en el que fue asesinado un líder social. La víctima fue identificada como Pablo José Almanza Cañate, de 72 años, y dignatario de la Junta de Acción Comunal del barrio.

Según la información preliminar, el hecho, que ocurrió el lunes 15 de diciembre, ocurrió en la terraza de la vivienda de la víctima en un presunto intento de robo. Un sujeto llegó caminando y le disparó con un arma de fuego, al parecer, tras oponerse a que le quitaran el celular. El atacante huyó del sitio y no fue identificado ni capturado.

“A eso de las 7:30 de la noche en el barrio Villa Sol a un compañero, que pertenece a los coordinadores del grupo de conciliadores, de la junta de Acción Comunal, lo atracaron en la puerta de la casa de él. Lamentablemente lo hirieron a bala y falleció el señor, para quietarle un celular que ni era de alta gama”, aseguró un vecino de la víctima a Zona Cero.

Además, el mismo residente del sector aseguró que la comunidad se encuentra preocupada por la situación de seguridad en el sector. “No sé qué está pasando en estas comunidades, estamos cansados y aburridos de tanta muerte y tanta desgracia. Estamos lamentando lo que pasó con el compañero”, agregó. Y también hicieron un llamado a la alcaldesa, Alcira Sandoval, para que refuerce la presencia institucional y la vigilancia policial en el barrio.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó que Almanza era un reconocido líder social del municipio y que se convirtió en el líder asesinado número 184 en lo que va del año.

La entidad también recordó que la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas que incluyen a Soledad como territorio de atención prioritaria por el riesgo que representan las estructuras criminales para la población civil.

“Esta advertencia se suma a la AT 022/23 advirtiendo que en Soledad operan diversas estructuras criminales que incrementan el riesgo para la población, mediante control territorial, extorsiones, microtráfico y amenazas, en medio de un aumento de la violencia urbana y de disputas entre grupos armados por economías ilegales... La imposición de normas y otras formas de control social por parte de los grupos armados significan un permanente riesgos de violación a los derechos de la población grupos que actúan en la zona”, indicaron.