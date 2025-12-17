Escolta del concejal Andrés Gury Rodríguez asesinó a presunto ladrón en licorera de Medellín

Andrés "Gury" Rodríguez publicó un comunicado en el que explicó lo ocurrido. Foto: Concejo de Medellín

Dentro de un establecimiento comercial en el sector de El Poblado, en el suroriente de Medellín, un escolta del concejal de la ciudad, Andrés Felipe ‘Gury’ Rodríguez, asesinó a un joven, entre 25 y 30 años, quien habría intentado robar a la propietaria de la licorera mientras realizaban una reunión política dentro del establecimiento.

El hecho fue dado a conocer por el cabildante, quien en comunicado señaló que se encontraba en el lugar, sobre las 9:53 p.m. del martes 16 de diciembre, junto con el candidato a la Cámara David Toledo. El presunto delincuente habría entrado en un primer momento a verificar quienes estaban en el lugar, y a los 15 minutos volvió a ingresar para apuntarle a la cabeza a la mujer, a la que le exigió entregarle una cadena de oro que llevaba puesta.

El escolta, que es el conductor de Rodríguez, en respuesta sacó su arma de dotación y disparó directamente a la cabeza del presunto delincuente, quien finalmente falleció en el lugar. “El conductor reaccionó y con un disparo lo dio de baja al ladrón, pero igualmente fue un susto muy berraco. Uno en esto sin protección real de la autoridad es muy vulnerable”, añadió a Blu Radio el concejal.

Al lugar llegó la Policía Metropolitana del Valle del Aburrá, que incautó un arma y corroboró las condiciones en las que se dio la muerte del presunto delincuente, al que no le encontraron documentos, por lo que no pudo ser identificado. De igual forma, se conoció que fuera del lugar había un segundo hombre en una motocicleta, que al escuchar los disparos huyó del lugar, por lo que las autoridades están en su búsqueda.

Ninguna de las personas que se encontraba en el lugar resultó herida, según indicó el cabildante. “Los hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes, adelantándose las actuaciones correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, con quienes se brinda total colaboración para el esclarecimiento de lo sucedido”, añadió Rodríguez.

En lo que va corrido del año se han registrado en Medellín 332 asesinatos, lo que representa un aumento del 5 %, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Entre las comunas con más casos se destacan La Candelaria (70), Manrique (30) y Aranjuez (25).