Los cambios en el metro de Medellín por final de la Copa entre Nacional y el DIM

El Metro de Medellín anunció que habilitará estaciones para cada hinchada a la salida del estadio. Foto: Metro de Medellín

Este miércoles 17 de diciembre habrá clásico paisa. Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional se enfrentan en el partido de vuelta de la final de la Copa Colombia, al que ambos equipos llegan sin goles del primer encuentro. Por ello, no solo se establecieron una serie de medidas de seguridad en la capital antioqueña, sino que además el Metro anunció variaciones en su operación para evitar contratiempos.

La alcaldía ya activó el Puesto de Mando Unificado (PMU), así como anunció la presencia de más de 1.800 uniformados en la ciudad, que no solo estarán en inmediaciones del estadio, que abrirá las puertas a partir de las 4:30 p.m., sino además en zonas de aglomeraciones de público como El Poblado.

Sumado a esto, Fenalco Antioquia ha señalado que se logró la venta de toda la boletería, así como se esperan ingresos superiores a los 14.000 millones de pesos, además de un crecimiento del 8,8 % en el comercio, lo que también tiene un impacto positivo en el turismo y la hotelería.

Variaciones en la operación del Metro de Medellín

Desde el Metro de Medellín también se anunciaron variaciones en la línea B por la final entre el Independiente Medellín Nacional, relacionados con los puntos de entrada y salida de las hinchadas al sistema.

En el caso de los hinchas del Deportivo Independiente Medellín (DIM) el metro anunció que una vez finalice el partido, solo se permitirá su ingreso por las estaciones de Floresta y Santa Lucía, mientras que los trenes que los movilicen no pararán en las estaciones Estadio y Suramericana.

Para el caso de los hinchas de Nacional, se habilitarán para su ingreso en las estaciones Estadio y Suramericana, cuyos servicios no pararán en las estaciones de Floresta y Santa Lucía.

Finalmente se recordó que el sistema operará en su horario habitual, hasta las 11:00 p.m.