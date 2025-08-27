Asesinaron a vendedor de aguacates en Barranquilla: lo estarían extorsionando

Imagen de referencia. El adulto mayor fue auxiliado por trabajadores de la zona y lo trasladaron al Hospital General del Barranquilla donde murió. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En Barranquilla, en la plaza de mercado de Barranquillita se registró en la madrugada del miércoles 27 de agosto el asesinato de un comerciante de aguacates de 71 años.

Ramón Fidel García Quintero, más conocido como el “el viejo Fidel” estaba en su puesto cuando a las 12:10 a.m. dos hombres que se movilizaban en una moto lo atacaron. Según testigos, el parrillero se bajó de la motocicleta y le disparó en repetidas ocasiones.

El vendedor fue auxiliado por trabajadores de la zona y lo trasladaron al Hospital General de Barranquilla donde falleció minutos después por la gravedad de las heridas.

De acuerdo con personas cercanas a la víctima, venía recibiendo amenazas presuntamente de la banda Los Pepes, quienes le exigían el pago de extorsiones semanales. Sin embargo, nunca interpuso una denuncia formal ante el Gaula de la Policía.

En el lugar de los hechos encontraron su celular, que podría aportar pruebas a la investigación por los presuntos mensajes intimidatorios que recibía García.

Comerciantes del sector relataron al CTI que se enfrentan a la misma situación, ya que deben pagar para poder trabajar con tranquilidad, bajo la presión de que negarse implica amenazas, hostigamientos o atentar contra sus vidas.

Según la Policía, han recibido más de 600 denuncias formales en lo que va del año, pero reconocen que la cifra real podría ser el doble debido al temor de las víctimas. Desde llamadas y mensajes intimidatorios hasta visitas personales, panfletos y videos con amenazas explícitas son las modalidades que utilizan grupos como Los Costeños, Bloque Resistencia Caribe y Los Pepes quienes ejercen control en varios barrios y municipios del área metropolitana.