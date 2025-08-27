Rescataron a nueve personas tras más de 12 horas a la deriva en el Pacífico

Una Unidad de Reacción Rápida logró localizarlos a 40 millas de Buenaventura. Foto: Armada Nacional

Durante más de doce horas permanecieron a la espera nueve personas en aguas del pacífico colombiano luego de que la embarcación en la que se dirigían a Bahía Solano quedara a la deriva por problemas en los motores.

Cuando lograron enviar una alerta al Sistema Integrado de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima de la capitanía del Puerto de Buenaventura, la estación de guardacostas desplegaron una Unidad de Acción Rápida para iniciar la búsqueda en la zona indicada.

Tras varias horas de rastreo, la embarcación fue localizada a unas 40 millas náuticas de Buenaventura, donde se encontraban los nueve ocupantes, cansados pero con vida.

“Pensamos que nadie nos encontraría, el mar estaba tranquilo pero la noche se nos venía encima. Cuando vimos la lancha de Guardacostas llegar, fue como volver a nacer”, expresó Javier García, uno de los rescatados.

Las autoridades verificaron el estado de salud de los pasajeros y les brindaron acompañamiento hasta conducirlos a una zona segura cercana a Juanchaco. El comandante de la Estación de Guardacostas de Buenaventura, capitán Camilo Larrota, aseguró que la emergencia se ocasionó por una pérdida de propulsión en los motores de la embarcación, lo que les impidió continuar su ruta hasta Chocó.

Por su parte, la Armada reiteró que cualquier emergencia en el mar puede ser reportada a las líneas 146 y 147, habilitada todos los días. Y recordó la importancia de cumplir con todas las medidas de seguridad para evitar situaciones similares y prevenir accidentes.