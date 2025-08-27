Mujer que fue de las más buscadas en Barranquilla apareció muerta en Bolívar

Imagen de referencia. Alias Laura era señalada por la Policía de Barranquilla de integrar la estructura delincuencial Los Papalópez. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Laura Vanessa Sorasti Arbeláez, una barranquillera de 28 años, fue encontrada sin vida en la vereda Aguas Prietas de Turbaco, en Bolívar. La mujer figuró en 2021 en el cartel del los más buscados en Barranquilla.

La Policía Metropolitana de Cartagena informó que la mujer conocida como alias Laura habría sido citada en el lugar donde la asesinaron con varios disparos. La inspección técnica del cuerpo fue realizada por la Sijín de la Policía Metropolitana de Cartagena, quien asumió el caso.

“Ella había sido capturada por varios delitos en la ciudad de Barranquilla y estamos averiguando por qué o qué relación tiene ella con el área metropolitana de Cartagena o con Turbaco. Esta investigación está muy reciente por lo prematuro del hecho. Estamos haciendo la averiguación de cuáles fueron los móviles y posibles agresores en este caso”, detalló el comandante de la Policía de Cartagena, general Gelver Yecid Peña.

Sorasti era señalada por la Policía de Barranquilla de integrar la estructura criminal Los Papalópez, organización en la que habría manejado el transporte de armas, cobro de extorsiones y las finanzas derivadas del narcotráfico.

Las autoridades confirmaron que la mujer tenía tres anotaciones judiciales por concierto para delinquir en Barranquilla y una por uso de documento falso en Montería. En 2021 fue capturada en Soledad, Atlántico, acusada del manejo del dinero de la estructura criminal en el municipio y en el suroriente de Barranquilla.