Asesinaron a voluntario de la Defensa Civil en Galapa por robarle 40.000 pesos

Jesús María Hernández Romero, de 48 años, era voluntario de la Defensa Civil. Foto: Archivo Particular

Jesús María Hernández Romero, voluntario de la Defensa Civil, fue asesinado en medio de un intento de robo en el barrio Villa Olímpica, del municipio de Galapa, Atlántico. La víctima habría retirado $40.000 de un corresponsal bancario cuando dos hombres lo interceptaron y lo atacaron con un destornillador en el pecho.

Su hija, Andreina Hernández, relató que el dinero que fue a sacar lo usaría para cubrir los gastos de transporte de un evento de la Defensa Civil en Barranquilla. "Yo le mandé 33 mil 500 pesos para los pasajes y en la tarde los fue a sacar. Le intentaron quitar la plata pero no se dejó robar nada”, dijo a un medio local.

El hombre, de 48 años, alcanzó a caminar unos metros hacia su casa pero se desplomó. Vecinos lo auxiliaron y lo trasladaron al centro de salud de Villa Olímpica, donde lamentablemente falleció.

El padre, Jesús Hernández Bustillo, también relató que había hablado con su hijo horas antes. Cuando sacó el dinero y los hombres lo abordaron en una moto, habría forcejado con ellos para no dejarse robar. “Desde niño le inculqué el espíritu de servicio. Se vinculó a la Defensa Civil siendo muy joven y siempre estuvo presente en todas las emergencias. En Villa Olímpica todos lo querían. No salen del asombro de ver como acabaron con la vida de una persona tan noble”, expresó el padre.

Hernández Romero tenía más de 20 años de servicio como socorrista. En los últimos años, participó en rescates, en la distribución de agua potable y en atención a emergencias.

Por su parte, el mayor Néstor Rodríguez, director de la entidad, lamentó la muerte del voluntario. “Nunca decía no, siempre alegre y con vocación de servicio. Su asesinato nos deja una gran impotencia y tristeza”, dijo.