Asesinan a menor de 13 años en medio de riña en Bucaramanga

Un menor de 13 años fue asesinado con arma blanca durante la noche de este lunes festivo en medio de una riña entre grupos juveniles en Bucaramanga, específicamente en la cancha de microfútbol del barrio Brisas de Provenza, en el sur de la ciudad.

Según las autoridades, la víctima, de nacionalidad venezolana, identificada como Richar de Jesús Granados, se encontraba junto a otros jóvenes consumiendo estupefacientes cuando un otro grupo de cuatro jóvenes armados con cuchillos llegó al lugar y los atacó, exactamente en la calle 117 #20-49.

El menor de 13 años recibió una herida en el tórax que comprometió sus pulmones y, a pesar de ser trasladado de emergencia al Hospital Universitario de Santander, falleció antes de ser ingresado a cirugía debido a la gravedad de las lesiones.

Otro adolescente de 16 años resultó herido al intentar huir del ataque, golpeándose con un alambre de púas, y fue atendido en otro centro médico con lesiones menos graves.

Las primeras investigaciones apuntan a que el conflicto está relacionado con disputas entre jóvenes de los barrios Dangond y Cristal Alto. Uno de los agresores, presuntamente menor de edad, fue identificado por testigos y está siendo buscado por las autoridades.

El comandante de la Policía de Bucaramanga, general William Quintero, indicó que “ya tenemos identificado al agresor, es un menor de 16 años, es de un barrio cercano. Dimos la orden para que intervenga ese barrio, infancia y adolescencia va a ir para que intervenga ese barrio. Se citan dos grupos de barrios”-

La Policía Judicial, la SIJIN y el CTI de la Fiscalía lideran las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Al tratarse de menores de edad involucrados, se activaron protocolos especiales de Infancia y Adolescencia y de la Defensoría de Familia.