Colombia
Barranquilla

Así quedaron las tarifas de los buses intermunicipales en Barranquilla y municipios aledaños

El aumento para este año fue del 7 %. Aún se espera que se establezca el ajuste en el pasaje de Transmetro.

Redacción Colombia
15 de enero de 2026 - 01:11 p. m.
Imagen de referencia. Cambiaron las tarifas entre municipios del Atlántico, y otras rutas a Bolívar y Magdalena.
Imagen de referencia. Cambiaron las tarifas entre municipios del Atlántico, y otras rutas a Bolívar y Magdalena.
Foto: Excolcar
Comenzaron a regir las nuevas tarifas en el transporte intermunicipal que cubre a Barranquilla, los municipios aledaños y algunos de Bolívar y Magdalena, luego de que el Ministerio de Transporte diera luz verde al alza del 7 %, que se estableció para este año.

El incremento lo dio a conocer la Cooperativa de Transportadores del Oriente Atlántico (Cootransoriente), que cubre las rutas a la zona oriental del departamento, y que corresponde al aumento de los costos operativos, por el alza del salario mínimo, y al incremento que tuvo el diésel y la gasolina al inicio del año.

Norte del Atlántico

  • Palmar de Varela – Barranquilla: $7.700
  • Santo Tomás – Barranquilla: $7.100
  • Sabanagrande – Barranquilla: $5.700
  • Sabanagrande (Puerto del Río) – Barranquilla: $7.100

Sur del Atlántico

  • Candelaria – Barranquilla: $14.100
  • Martillo – Barranquilla: $13.100
  • Puerto Giraldo – Barranquilla: $11.700
  • Ponedera – Barranquilla: $11.300
  • Santa Lucía – Barranquilla: $17.000
  • Suan – Barranquilla: $15.600
  • Campo de la Cruz – Barranquilla: $15.100
  • Repelón – Barranquilla: $16.900
  • Santa Cruz – Barranquilla: $16.600
  • Hibácharo – Barranquilla: $16.800

Bolívar y Magdalena

  • Calamar (Bolívar) – Barranquilla: $16.400
  • Hato Viejo (Bolívar) – Barranquilla: $19.600
  • Arroyo Hondo (Bolívar) – Barranquilla: $16.600
  • Pivijay (Magdalena) – Barranquilla: $45.500

Aumento en el pasaje de Transmetro

En Barranquilla los usuarios aún están pendientes de que el Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) defina la nueva tarifa de Transmetro y de los buses urbanos.

En un comienzo se había aprobado un incremento de COP 200, pero debido a que el alza del salario mínimo fue del 23 %, se aplazó su aplicación, mientras se analiza la nueva variable. Por su parte, los transportadores propusieron un aumento de COP 400, teniendo en cuenta el alza de los salarios y de funcionamiento.

Por Redacción Colombia

