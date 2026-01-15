Así quedaron las tarifas de los buses intermunicipales en Barranquilla y municipios aledaños

Imagen de referencia. Cambiaron las tarifas entre municipios del Atlántico, y otras rutas a Bolívar y Magdalena. Foto: Excolcar

Comenzaron a regir las nuevas tarifas en el transporte intermunicipal que cubre a Barranquilla, los municipios aledaños y algunos de Bolívar y Magdalena, luego de que el Ministerio de Transporte diera luz verde al alza del 7 %, que se estableció para este año.

El incremento lo dio a conocer la Cooperativa de Transportadores del Oriente Atlántico (Cootransoriente), que cubre las rutas a la zona oriental del departamento, y que corresponde al aumento de los costos operativos, por el alza del salario mínimo, y al incremento que tuvo el diésel y la gasolina al inicio del año.

Norte del Atlántico

Palmar de Varela – Barranquilla: $7.700

Santo Tomás – Barranquilla: $7.100

Sabanagrande – Barranquilla: $5.700

Sabanagrande (Puerto del Río) – Barranquilla: $7.100

Sur del Atlántico

Candelaria – Barranquilla: $14.100

Martillo – Barranquilla: $13.100

Puerto Giraldo – Barranquilla: $11.700

Ponedera – Barranquilla: $11.300

Santa Lucía – Barranquilla: $17.000

Suan – Barranquilla: $15.600

Campo de la Cruz – Barranquilla: $15.100

Repelón – Barranquilla: $16.900

Santa Cruz – Barranquilla: $16.600

Hibácharo – Barranquilla: $16.800

Bolívar y Magdalena

Calamar (Bolívar) – Barranquilla: $16.400

Hato Viejo (Bolívar) – Barranquilla: $19.600

Arroyo Hondo (Bolívar) – Barranquilla: $16.600

Pivijay (Magdalena) – Barranquilla: $45.500

Aumento en el pasaje de Transmetro

En Barranquilla los usuarios aún están pendientes de que el Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) defina la nueva tarifa de Transmetro y de los buses urbanos.

En un comienzo se había aprobado un incremento de COP 200, pero debido a que el alza del salario mínimo fue del 23 %, se aplazó su aplicación, mientras se analiza la nueva variable. Por su parte, los transportadores propusieron un aumento de COP 400, teniendo en cuenta el alza de los salarios y de funcionamiento.