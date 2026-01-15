Así quedaron las tarifas de los buses intermunicipales en Barranquilla y municipios aledaños

Escucha este artículo
Comenzaron a regir las nuevas tarifas en el transporte intermunicipal que cubre a Barranquilla, los municipios aledaños y algunos de Bolívar y Magdalena, luego de que el Ministerio de Transporte diera luz verde al alza del 7 %, que se estableció para este año.
El incremento lo dio a conocer la Cooperativa de Transportadores del Oriente Atlántico (Cootransoriente), que cubre las rutas a la zona oriental del departamento, y que corresponde al aumento de los costos operativos, por el alza del salario mínimo, y al incremento que tuvo el diésel y la gasolina al inicio del año.
Norte del Atlántico
- Palmar de Varela – Barranquilla: $7.700
- Santo Tomás – Barranquilla: $7.100
- Sabanagrande – Barranquilla: $5.700
- Sabanagrande (Puerto del Río) – Barranquilla: $7.100
Sur del Atlántico
- Candelaria – Barranquilla: $14.100
- Martillo – Barranquilla: $13.100
- Puerto Giraldo – Barranquilla: $11.700
- Ponedera – Barranquilla: $11.300
- Santa Lucía – Barranquilla: $17.000
- Suan – Barranquilla: $15.600
- Campo de la Cruz – Barranquilla: $15.100
- Repelón – Barranquilla: $16.900
- Santa Cruz – Barranquilla: $16.600
- Hibácharo – Barranquilla: $16.800
Bolívar y Magdalena
- Calamar (Bolívar) – Barranquilla: $16.400
- Hato Viejo (Bolívar) – Barranquilla: $19.600
- Arroyo Hondo (Bolívar) – Barranquilla: $16.600
- Pivijay (Magdalena) – Barranquilla: $45.500
Aumento en el pasaje de Transmetro
En Barranquilla los usuarios aún están pendientes de que el Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) defina la nueva tarifa de Transmetro y de los buses urbanos.
En un comienzo se había aprobado un incremento de COP 200, pero debido a que el alza del salario mínimo fue del 23 %, se aplazó su aplicación, mientras se analiza la nueva variable. Por su parte, los transportadores propusieron un aumento de COP 400, teniendo en cuenta el alza de los salarios y de funcionamiento.